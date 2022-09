Ruszyły testy płatności odroczonych w Banku Millennium. Usługa dostępna w MediaMarkt

Według szacunków Polskiego Standardu Płatności udział transakcji BLIK w płatnościach e-commerce – wynosi od 50 do 78 proc. Tym samym wyprzedza on w rankingu preferencji Polaków szybkie przelewy oraz karty. Płatności odroczone z kolei to jeden z najszybciej rozwijających się trendów w handlu elektronicznym na całym świecie. Rosnące oczekiwania konsumentów w tym obszarze sprawiają, że coraz więcej sprzedawców internetowych oferuje je swoich klientom. Usługa BLIK Płacę Później jest odpowiedzią na te potrzeby.

Ponad 3 mln transakcji BLIKIEM miesięcznie

– Płatności odroczone to jeden z naszych strategicznych projektów. Każdego dnia użytkownicy realizują już ponad 3 mln transakcji BLIKIEM. BLIK Płacę Później doskonale uzupełnia nasze portfolio, dając klientom dodatkową korzyść w postaci odroczenia płatności. Jesteśmy przekonani, że nasza usługa stanie się standardem Buy Now, Pay Later na tym kształtującym się jeszcze rynku – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK.

Wdrożenie jest możliwe dzięki współpracy kliku podmiotów. Rozliczenia transakcji BLIK Płacę Później umożliwia serwis Przelewy24, natomiast sklepem, w którym klienci mogą skorzystać z tego typu płatności jest mediamarkt.pl. Usługę jako pierwszy wybranej grupie klientów udostępnił Bank Millennium.

– Klienci Banku Millennium chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań. Płatności zbliżeniowe BLIK, które w ubiegłym roku udostępniliśmy jako pierwszy bank w Polsce, cieszą się dużą popularnością wśród naszych klientów. Teraz chcemy udostępnić im opcję, w której mogą łatwo przesunąć termin zapłaty za zakupy. Rozszerzając naszą ofertę, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i preferencjach klientów. W myśl naszej strategii wspólnie z nimi współtworzymy udostępniane rozwiązania. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie pilotażu BLIK Płacę Później. Po przetestowaniu rozwiązania przez wybraną grupę klientów, udostępnimy usługę dla wszystkich – mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium oraz Sekretarz Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności.

– Płatności odroczone likwidują jedną z kluczowych barier e-commerce – konieczność zaangażowania środków finansowych przed fizycznym otrzymaniem produktu. Dlatego mają szczególnie duży potencjał w sklepach, w których mamy do czynienia z zakupami o nieco większych kwotach, np. tych z elektroniką. Cieszymy się, że MediaMarkt, czołowy przedstawiciel tej branży, zdecydował się jako pierwszy akceptować nasz sposób płatności – mówi Witold Litaszewski, Dyrektor Departamentu Consumer Finance w Polskim Standardzie Płatności.