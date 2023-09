W TransferGo można już płacić BLIKiem

Najwięcej przelewów z Polski wykonywanych jest do Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Nigerii, Turcji i Niemiec.

TransferGo spodziewa się rekordu wykonanych transakcji

Każdego roku TransferGo odnotowuje wzrost transakcji wykonywanych z Polski do innych krajów. W 2022 roku było to ponad 2, 3 mln na kwotę ponad 1,872 mln złoty, czyli 49% więcej transferów niż w roku 2021. W 2023 roku TransferGo spodziewa się rekordu wykonanych transakcji powyżej 3 mln. To zobowiązuje, aby udostępnić klientom wszystkie możliwe sposoby zapłaty, a BLIK – to system płatności mobilnych, który stał się jedną z najpopularniejszych metod rozliczeń bezgotówkowych w Polsce.

- Cieszymy się, że wprowadziliśmy BLIK dla klientów TransferGo. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie naszym klientom możliwości wyboru wszystkich dostępnych metod płatności. BLIK jest najczęściej wybieranym przez Polaków sposobem rozliczeń. Stał się również bardzo popularny wśród imigrantów mieszkających i pracujących w Polsce, którzy korzystają z naszych usług. W połowie sierpnia bieżącego roku udostępniliśmy usługę w 100% na wszystkich kanałach tj. web, Android oraz iOS. Od momentu wdrożenia zostało już wykonanych około 30 tys transakcji na kwotę ponad 2 mln EUR - mówi Dorota Dyakowska, Global Relationship Manager, odpowiedzialna za wprowadzenie BLIK na rynku Polski.

Za wdrożenie BLIKA dla klientów TransferGo odpowiada Autopay.

- Konsumenci i konsumentki, bez względu na to, gdzie i z jakich usług online korzystają, chcą mieć wybór ulubionych metod płatności, a do takich od lat zalicza się BLIK. Od samego procesu płatności, że będzie całkowicie intuicyjny, bez potrzeby dodatkowych procedur, i takie rozwiązanie udało nam się wdrożyć w TransferGo - mówi Bartek Szklarczuk, Business Development Manager w Autopay.

Założony w 2012 roku TransferGo jest platformą obsługującą cyfrowe przekazy pieniężne na całym świecie. Posiada w ofercie usługę gwarantującą dostarczenie środków do odbiorcy w ciągu 30 minut w 160 krajach.