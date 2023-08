Wyniki finansowe Klarny przekroczyły założone cele

- Udało nam się wyjść na plus, z rentownym miesiącem w drugim kwartale 2023 roku. Osiągnęliśmy to szybciej, niż zakładaliśmy. Dzisiejsze wyniki zdecydowanie obalają błędne przekonania dotyczące modelu biznesowego Klarny, dowodząc, że jest on niezwykle elastyczny i trwały, gdyż opiera się na wspieraniu klientów w podejmowaniu zdrowych decyzji finansowych – mówi Sebastian Siemiątkowski, CEO Klarny. - Część osób twierdziła, że Klarna napotka trudności w związku z niesprzyjającym otoczeniem makroekonomicznym oraz wysokimi stopami procentowymi, ale jako osoba, która przeprowadziła firmę przez kryzys finansowy w 2008 roku wiedziałem, że nasz silny i odporny model biznesowy pozwoli nam to przetrwać. Pomimo niestabilnego otoczenia, zrobiliśmy dokładnie to, co zamierzaliśmy – dodaje .

Miesięczna rentowność wcześniej niż zakładano

Wyniki w zakresie strat kredytowych poprawiły się o 41 proc. rok do roku, dzięki czemu globalny wskaźnik niespłaconych zobowiązań wyniósł 0,39 proc. w pierwszej połowie roku. Udało się to osiągnąć przy jednoczesnym wzroście przychodów, gdzie GMV nadal przewyższa wyniki całego rynku e-commerce, rosnąc o 14 proc. rok do roku w drugim kwartale, podczas gdy globalnie e-commerce pozostał na niezmienionym poziomie 0 proc[1].

W czasie, gdy Klarna rozpoczęła współpracę z nowymi partnerami, m.in. Airbnb, Boden, Deichmann, Selfridges, Juventus, AC Milan, czy Uniqlo, przychody fintechu zwiększyły się o 17 proc. rok do roku, do 5,5 mld SEK w trzecim kwartale, zaś obroty sprzedawców detalicznych wzrosły o 23 proc. w tym samym okresie.

Klarna osiąga dobre wyniki na wszystkich rynkach, na które wchodzi, a skupienie się w ostatnich latach na zdobywaniu rynku amerykańskiego nadal przynosi pozytywne efekty. Drugi kwartał 2023 roku był trzecim z rzędu kwartałem z zyskiem brutto w Stanach Zjednoczonych, który jest jednym z największych rynków konsumenckich na świecie. Wpływ na te wyniki miało między innymi nowe partnerstwo Klarny z Airbnb, które rozszerzy się z USA na rynki europejskie w najbliższych tygodniach.

Więcej korzyści dla klienta dzięki AI

Dziesiątki inicjatyw firmy we wszystkich obszarach − od analityki, przez marketing, po interakcje z konsumentami − mają wpływ na poprawę wyników i doświadczeń 150 mln użytkowników na całym świecie. Wykorzystywanie AI dla poprawy obsługi klienta sprawiło, że rozstrzyganie sporów handlowych stało się bardziej wydajne i pozwoliło zaoszczędzić ponad 60 000 godzin pracy rocznie - informuje Klarna. Usprawnienia oparte na sztucznej inteligencji przyczyniły się do znacznej poprawy wyników finansowych, a łączne koszty operacyjne, przed stratami kredytowymi, spadły o 24 proc. rok do roku.

Wprowadzane na rynek innowacyjne produkty Klarny budują sympatię konsumentów. Nowe funkcje oparte o sztuczną inteligencję oraz uruchomiony obecnie na rynku USA, osobisty asystent zakupów Ask Klarna jest w stanie już teraz rekomendować użytkownikom 10 mln pozycji z bazy.

Klarna działa od 2005 roku. Ma ponad 150 mln aktywnych użytkowników na całym świecie i obsługuje 2 mln transakcji dziennie. Ponad 500 000 globalnych sprzedawców korzysta z technologii i rozwiązań marketingowych firmy, w tym takie marki, jak H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group i Nike.





[1] Digital Commerce Growth, Salesforce Shopping Index