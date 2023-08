Znika Blue Media. Autopay parasolową marką płatniczą dla całej grupy

Od 28 sierpnia sopocka spółka Blue Media formalnie zmienia nazwę na Autopay. Wpis do KRS jest ostatnim, formalnym etapem procesu rebrandingu firmy, który rozpoczął się w maju 2023. Zmianie uległy wszystkie obszary komunikacji marki, począwszy od logotypu, poprzez identyfikację wizualną, po misję nowej marki parasolowej Autopay.

- Zależało nam na tym, aby w tym czasie przyzwyczaić zarówno biznes, jak i klientów indywidualnych do zmiany, stąd tak kompleksowe podejście. Rebranding stał się naturalnym krokiem w obliczu przyjętych kierunków rozwoju biznesu - wyjaśnia Andrzej Antoń, CEO Autopay SA, współzałożyciel firmy. - Jako Autopay od lat koncentrujemy się na inteligentnych rozwiązaniach technologicznych w obszarze płatności. Wiele z nich wprowadziliśmy jako pierwsi. Stawiamy na wygodę, intuicyjność i automatykę. Stosowane przez nas technologie usuwają bariery, które mogłyby ograniczać klientów na drodze do realizacji ich celów - nowy wizerunek firmy zdecydowanie bardziej podkreśla przyjęte założenia.

Pięć Business Unitów

Zmiany w firmie objęły nie tylko część wizualną, ale także wpłynęły na nową organizację. Uporządkowane zostały struktury wewnętrzne, które trafniej odzwierciedlają strategię biznesową spółki. Firma wyłoniła pięć Business Unitów: Mobility, który odpowiada za rozwój płatności i pozostałych usług dla kierowców, Finance - odpowiedzialny za usługi finansowe online, Bills&Topup, który skupia się na produktach i usługach związanych z płatnościami online za rachunki i usługi przedpłacone, Additional Income - odpowiedzialny za rozwój narzędzi i usług dla MŚP z sektora e-commerce oraz E-commerce, który zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań stworzonych dla potrzeb stale rozwijającego się rynku e-commerce, nieustannie wspierając e-sklepy w osiąganiu sukcesu online.

Autopay (wcześniej Blue Media) to polska spółka technologiczno-finansowa założona w 1999 roku w Sopocie. Powstała jako wspólne przedsięwzięcie dwóch studentów zafascynowanych nowymi technologiami, którzy do dzisiaj zasiadają we władzach spółki (Andrzej Antoń i Konrad Kucharski). Miesięcznie z usług firmy korzysta 10 mln klientów i klientek, rozwiązania i produkty Autopay wybrało już 35 tys. firm w Polsce, a w 2022 roku obroty firmy przekroczyły miliard złotych. Tylko w samej aplikacji Autopay, oferującej przejazdy autostradami oraz winiety do Czech, Słowacji, Słowenii i Węgier, zarejestrowanych jest już ponad 2 mln użytkowników.