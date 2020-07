Visa: Wzrost płatności kartami w e-handlu wyższy o 20 proc.

Dane Visa wskazują na wzrost zainteresowania konsumentów zakupami online – w niektórych krajach europejskich wyniósł on co najmniej 25 procent. W porównaniu z kwietniem 2019 roku, w Polsce wzrost liczby transakcji w e-handlu z wykorzystaniem kart Visa wydanych w Polsce wyniósł 20%. Liczba posiadaczy kart Visa wydanych w Polsce, którzy dokonali po raz pierwszy zakupów online, wzrosła o 5%.

W największych krajach w Europie udział transakcji zbliżeniowych Visa wzrósł o co najmniej 25%, a w kilku z nich liczba płatności zbliżeniowych w ciągu ostatniego roku podwoiła się. W Polsce udział transakcji zbliżeniowych Visa między kwietniem 2019 a 2020 r. wzrósł o ponad 10%. Jednocześnie wartość koszyka zakupowego w transakcjach zbliżeniowych Visa wzrosła o 10%.



Fundacja Polska Bezgotówkowa przedłużyła okres pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala dla detalistów, którym w okresie od marca do maja br. kończył się bezpłatny okres użytkowania terminala.

Partnerem inicjatywy jest Visa „Where You Shop Matters” („To ważne, gdzie kupujesz”)

W ramach programu Visa zobowiązują się pomóc ponad 8 milionom małych firm w otwarciu i rozwinięciu biznesu dzięki sprzedaży on-line. To kontynuacja globalnego zobowiązania Visa Foundation do przekazania w ciągu najbliższych pięciu lat 210 milionów dolarów na fundusz walki ze skutkami pandemii Covid-19, który wspiera potrzeby małych firm i mikroprzedsiębiorstw.