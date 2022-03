20. stacja paliw Moya z instalacją fotowoltaiczną

Stacja w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 263 została wyposażona w nowoczesne panele o łącznej mocy niemal 20 kWp. Wydajność systemu pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla aż o 13 ton w skali roku. Instalację wykonała, doświadczona na rynku odnawialnych źródeł energii, firma SolarSpot.

Instalacje paneli fotowoltaicznych na dachach stacji paliw MOYA są jednym z elementów transformacji energetycznej Anwim S.A. Właściciel i operator marki MOYA ponadto pracuje nad strategią budowy sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Na kilkunastu stacjach franczyzowych znajdują się już ładowarki, natomiast pierwsze punkty ładowania w sieci stacji własnych pojawią się w czwartym kwartale br.

- Fotowoltaika na stacjach MOYA to nie tylko obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów. To przede wszystkim działania w trosce o środowisko naturalne. Fotowoltaika, budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych, a także inne działania pro środowiskowe to niektóre z elementów naszego rozwoju w kierunku niżej emisyjności – zapewnia Andrzej Kondys, dyrektor do spraw operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na stacji MOYA w Poznaniu pozwoli w dużej części zrekompensować średnie pobory energii obiektu. Produkując energię wprost ze słońca, instalacja pozwoli uniknąć emisji dwutlenku węgla w ilości odpowiadającej kompensacji przez las o powierzchni aż 3 ha.