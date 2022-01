34 sklepy Auchan z obsługą Frigo Logistics

Operacje w ramach współpracy realizowane są na Polskę z magazynu w Radomsku (woj. łódzkie). Odbywają się one w modelu cross-dock, czyli bez magazynowania. Towary trafiające od producentów do centrum dystrybucyjnego są rozdzielane i tego samego dnia przewożone do 124 sklepów Auchan w całym kraju. Wykorzystanie sortera pozwala kompletację towarów w temperaturze do -18°C. Każdego dnia w centrum dystrybucyjnym Frigo Logistics w Radomsku kompletowanych jest kilkanaście tysięcy kartonów.

W ramach dotychczasowych działań, od maja ubiegłego roku liczba obsłużonych przez operatora kartonów dla Auchan przekroczyła 1 milion.

Przeczytaj także: Auchan z zakupami online w Trójmieście

– Podjęcie współpracy z Frigo Logistics w maju ubiegłego roku było dla nas ważną strategicznie decyzją. Dynamicznie zmieniające się potrzeby konsumenta, podobnie jak sama sytuacja rynkowa, oznaczały potrzebę pozyskania partnera, z którym wspólnie będziemy mogli zapewnić naszym klientom najwyższy poziom obsługi – mówi Piotr Dopierała, dyrektor Logistyki i Supply Chain w Auchan Retail Polska.