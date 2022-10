500 hybrydowych Toyot dla pracowników Żabki

Pojazdy dostarcza Toyota Bońkowscy, wiodący dealer Toyoty w Wielkopolsce i doświadczony partner w budowie niskoemisyjnych flot samochodowych.

Za zarządzanie flotą odpowiedzialny jest NFM Nivette Fleet Management, jeden z liderów branży wynajmu aut w Polsce.

Żabka realizuje plan dekarbonizacji

– Konsekwentnie realizujemy plan dekarbonizacji naszej floty zarówno wśród aut dostawczych jak i aut osobowych. 500 nowych samochodów hybrydowych to nasz kolejny krok mający na celu ochronę środowiska i zmniejszenie śladu węglowego w miastach oraz w regionach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia powietrza. Współpraca z Toyotą Bońkowski jest kolejnym efektywnym partnerstwem pokazującym jak regionalnie możemy uzyskać efekt synergii, by wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatu – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Toyoty Yaris Cross wzmocnią flotę Żabki

Toyoty Yaris Cross, które wzmocnią flotę Żabki, trafią głównie do kadry terenowej, to jest partnerek i partnerów sprzedaży, rozwoju sieci, ekspansji, adaptacji oraz audytu.

Toyota Yaris Cross to miejski crossover zbudowany na wydłużonej platformie TNGA-B. To najmniejszy SUV Toyoty, który może być wyposażony w przełomowy napęd na cztery koła AWD-i. Pod maską Yarisa Cross pracują benzynowe i hybrydowe napędy, które powstają w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Yaris Cross jest najoszczędniejszym SUV-em w portfolio producenta. Samochód w hybrydowej wersji z napędem na przód zużywa średnio od 4,4 l/100 km, a w wariancie AWD-i od 4,7 l/100 km, co bezpośrednio ma przełożyć się na niższe emisje gazów cieplarnianych we flocie własnej.

Pojawienie się we flocie Żabki tych właśnie samochodów zwiększy także komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników i współpracowników sieci.

– Yaris Cross to nowoczesny, praktyczny samochód, który obok niezawodności i niskich kosztów eksploatacji zapewni pracownikom i współpracownikom Żabki bezpieczeństwo i komfort codziennej eksploatacji za sprawą zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, multimediów i łączności. Toyoty z niskoemisyjnym napędem hybrydowym cieszą się ogromną popularnością wśród firm, które kierują się zarówno rachunkiem ekonomicznym, jak i zaangażowaniem w redukcję emisji spalin – powiedziała Dominika Bońkowska, właścicielka firmy Toyota Bońkowscy.

Flotą nowych aut zarządza firma NFM Nivette Fleet Management.

Inwestycje Żabki w transport o alternatywnych napędach

Współpraca Żabki z Toyotą to kolejna inwestycja w bardziej przyjazny środowisku transport. Sieć korzysta już z zeroemisyjnych pojazdów dostarczonych przez Volkswagen Samochody Dostawcze oraz Volvo Polska (Volvo FL Electric z zabudową typu chłodnia, dostosowany do specyficznych potrzeb sieci). Obecnie flota Żabki liczy w sumie około 1600 aut, są wśród nich zarówno auta dostawcze jak i osobowe.

Od 2019 r. Żabka prowadzi także testy zeroemisyjnych pojazdów dostawczych, np. w lipcu br. testowała elektryczny pojazd ciężarowy Scania 25P. Sieć zainwestowała także we własne stacje ładowania aut elektrycznych w centrach logistycznych, zlokalizowanych w Nadarzynie i Plewiskach oraz w centrali w Poznaniu.

Działania na rzecz ograniczenia emisji w łańcuchu wartości są jednym z celów wyznaczonych w Strategii Odpowiedzialności firmy. Żabka planuje osiągnąć do 2025 roku neutralność klimatyczną w zakresie bezpośrednich emisji wynikających ze spalania paliwa w centrach logistycznych, związanych z flotą i czynnikami chłodniczymi oraz w zakresie pośrednich emisji wynikających z konsumpcji energii elektrycznej przez centra logistyczne i centralę firmy (zakres 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych zgodnie z GHG Protocol).