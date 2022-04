500 kas samoobsługowych w Stokrotkach, także w ukraińskiej wersji językowej

Łącznie Stokrotka zainstalowała już ponad 500 kas samoobsługowych w przeszło 270 sklepach. Spośród nich, najwięcej placówek wyposażonych jest w dwa takie urządzenia, ale są też sklepy, w których działa do pięciu kas samoobsługowych. Projekt szybko się rozwija, w tym kwartale w tego typu systemy zostanie wyposażonych kolejnych 100 sklepów.

Stokrotka inwestuje w kasy samoobsługowe

– Systematycznie wdrażamy kasy samoobsługowe jako dodatkową formę realizacji zakupów, przyczyniającą się do ich wygody i szybkości. Zainteresowanie klientów systemami samoobsługowymi sprawia, że w najbliższym czasie będziemy je instalować w kolejnych lokalizacjach. Wdrażane rozwiązanie stało się obecnie ważnym elementem, dzięki któremu możemy zapewnić osobom przybywającym do Polski z Ukrainy bardziej komfortowe warunki zakupów, szczególnie teraz, gdy wiele z nich przygotowuje się do świąt wielkanocnych. Dlatego wszystkie kasy samoobsługowe dostępne w sklepach Stokrotka umożliwiają komunikację również w języku ukraińskim – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Kasy samoobsługowe Stokrotki w czterech wersjach językowych

Stokrotka wyposażyła swoje kasy samoobsługowe w cztery wersje językowe. Poza polskim i ukraińskim jest także możliwość obsługi urządzeń w języku angielskim i rosyjskim. Zaletami systemów wykorzystywanych w Stokrotkach, na które zwracają uwagę klienci, są intuicyjność oraz duży monitor i dobrej jakości zdjęcia produktów, zarówno ważonych, jak i sprzedawanych na sztuki. Stokrotka, mając na uwadze troskę o środowisko, zadbała, aby przy zakupach z wykorzystaniem kasy samoobsługowej istniała możliwość zapakowania różnego rodzaju pieczywa do jednego opakowania. W kasach samoobsługowych Stokrotka oferuje możliwość zapłacenia za zakupy kartą, blikiem i telefonem.