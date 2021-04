7R buduje dwa magazyny ostatniej mili

Deweloper 7R pozyskał ziemię pod dwa nowe projekty ostatniej mili w atrakcyjnych warszawskich lokalizacjach. Pierwszy z nich powstanie przy ul. Osmańskiej, w pobliżu Lotniska Chopina, drugi – przy ul. Rzecznej na Targówku.

Transakcje nabycia gruntów przy ul. Osmańskiej i Rzecznej zostały sfinalizowane na przełomie roku 2020 i 2021. Inwestycja 7R City Flex Warsaw Airport III przy Osmańskiej zaoferuje dwa budynki o łącznej powierzchni najmu 24 000 mkw. W ramach 7R City Flex Warszawa-Targówek powstaną dwie hale magazynowe o całkowitej powierzchni 31 970 mkw.

- Stawiamy na rozwój logistyki miejskiej, bo obserwujemy duży popyt na tego typu obiekty zarówno ze strony inwestorów, jak i najemców. Komfort miejskich lokalizacji magazynowo-przemysłowych doceniło już wiele firm. W naszym wcześniej wybudowanym kompleksie 7R City Flex Warsaw Airport I powstało w 2020 r. pierwsze w naszym kraju centrum szkoleniowe dla pilotów komercyjnych - komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.



Start budowy obiektu przy ul. Osmańskiej rozpocznie się w czerwcu br., a planowane oddanie to IV kwartał 2021 r. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Kwadrat. Generalnym wykonawcą jest firma Goldbeck.

Drugi z planowanych w stolicy projektów deweloperskich, 7R City Flex Warszawa-Targówek, to park magazynowy usytuowany 8 km od ścisłego centrum Warszawy i 13 km od lotniska Chopina. Start budowy przypadnie na przełomie bieżącego i przyszłego roku, a oddanie na II kwartał 2022 r.



Choć rynek logistyki miejskiej stanowi obecnie ok. 7,5% całkowitej komercyjnej powierzchni logistycznej i przemysłowej w kraju, to popyt na tego typu obiekty wciąż rośnie.