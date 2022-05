8 mln sztuk ubrań tygodniowo - tyle może obsłużyć nowy magazyn LPP

Strategiczna inwestycja LPP w Brześciu Kujawskim to obiekt, który rozpoczął działalność w lutym br. i pracuje w trybie trzyzmianowym w oparciu o 700-osobową załogę.

- Dzięki wdrożonym rozwiązaniom z obszaru automatyki magazynowej, centrum zapewnia wysoki standard obsługi naszych sklepów i obok Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim stanowi kluczowy filar sieci logistycznej LPP – wyjaśnia Sebastian Sołtys, dyrektor ds. logistyki LPP.

Centrum wyposażono w dwa sortery z unikatową konstrukcją zrzutów, umożliwiające obsługę nawet do 1000 sklepów jednocześnie.

- W nowym centrum dystrybucyjnym postawiliśmy na nowatorskie rozwiązanie w zakresie technologii sorterów. Doświadczenia inżynieryjne holenderskiego producenta tego typu urządzeń, poparte kilkutygodniowymi testami, pozwoliły nam na opracowanie dopasowanej do potrzeb LPP konstrukcji sortera. Nowo opatentowane rozwiązanie z obszaru pneumatyki pozwala nam dzisiaj utrzymać bardzo wysoką wydajność procesu sortowania w trybie ciągłym, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności wykorzystania przestrzeni magazynowej – informuje Michał Moteka, menedżer ds. rozwoju procesów i automatyki w LPP.



Automatyzacja działań znacząco usprawnia także proces kompletacji zamówień dla salonów. Dzięki temu, już w pierwszych dwóch miesiącach funkcjonowania, magazyn w Brześciu Kujawskim rozdystrybuował ponad 300 tys. kartonów z kolekcjami marek LPP.

W nowym magazynie zastosowano również zautomatyzowany proces etykietowania, a także maszyny do formowania i zamykania kartonów, które zwiększają wydajność produkcyjną oraz gwarantują intuicyjność i bezpieczeństwo obsługi.

Liczący 1,8 km układ przenośników zamontowany w centrum wyposażono z kolei w rozwiązania pozwalające na odzysk opakowań i ich ponowne wykorzystanie. Wsparcie obsługi zapewnia flota ponad 70 wózków widłowych, dla których przygotowano nowoczesną akumulatorownię z systemem kolejkowania baterii.

Cały obiekt działa przy wsparciu systemu WMS (Warehouse Management System) zarządzającego procesami przepływu towarów, pracą ludzi oraz urządzeń logistycznych.

- Dzięki tym rozwiązaniom magazyn o powierzchni 75 tys. m2 może zapewnić dystrybucję nawet do 8 milionów sztuk ubrań i akcesoriów tygodniowo. Dodatkowo w obiekcie zainstalowano system regałowy o pojemności przechowywania 40 mln sztuk odzieży, czyli do 67 tys. palet towaru. Taka liczba palet ustawiona liniowo osiągnęłaby łącznie długość ok. 60 kilometrów, co odpowiada dystansowi między Włocławkiem a Toruniem – zauważa Mariusz Adamusiński, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim.

Magazyn w Brześciu Kujawskim znajduje się obecnie w trakcie certyfikacji zrównoważonego budownictwa w systemie BREEAM. Obiekt wyposażono m.in. w system rekuperacji w pomieszczeniach biurowych, który pozwala na odzysk nawet do 95% ciepła. Ponadto, dzięki zainstalowaniu na dachu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,5 MW i powierzchni ponad 7 tys. m2, budynek zasilany jest energią odnawialną. Spółka wyodrębniła także własną zajezdnię dla autobusów z 5 peronami i 17 miejscami postojowymi oraz stworzyła własną sieć komunikacji, ułatwiającą dotarcie do miejsca pracy.



LPP, dążąc do osiągnięcia w obiekcie pełnej mocy operacyjnej, kontynuuje proces naboru pracowników. Potrzebni są kolejni specjaliści zwłaszcza do działu utrzymania ruchu, w tym elektrycy, elektromechanicy i technicy konserwatorzy.