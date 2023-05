Aby magazynierom było lepiej - małe dźwignie, duży efekt

Efektywna automatyzacja procesów magazynowych może znacząco zwiększyć ogólną wydajność produkcji, ale nie wymaga całkowitego przeprojektowania systemu pamięci masowej. Zamiast tego, stosowanie małych, ale skutecznych technik optymalizacji może pomóc w uproszczeniu i przyspieszeniu kroków roboczych, co z kolei zmniejszy czas pracy, zużycie personelu i materiałów, a także wskaźnik błędów. W procesach takich jak napełnianie pudeł materiałem amortyzującym, opasywanie ich taśmą lub owijanie palet folią stretch, warto rozważyć automatyzację, aby zwiększyć wydajność, zaoszczędzić czas i koszty. Przykładem korzyści wynikających z automatyzacji może być zaoszczędzenie do 1,5 minuty na jednostce ładunkowej poprzez użycie zautomatyzowanej owijarki do palet.

Przykład zautomatyzowanej linii pakującej

Przedstawiono pomysł na zautomatyzowaną linię pakującą, która wykorzystuje innowacyjne technologie w celu uproszczenia procesów i zwiększenia efektywności. Proces kompletacji może być wykonywany ręcznie lub za pomocą skomputeryzowanych wózków widłowych lub dźwigów, które pozwalają na większą dokładność i krótszy czas podróży przez magazyny w celu znalezienia artykułów do pobrania. Zainstalowanie przenośników taśmowych może zwiększyć prędkość kompletacji, wyeliminować zbędne czynności i zmniejszyć liczbę błędów.

Na początku linii pakującej ustawiona jest maszyna do składania kartonów, która pozwala na ustawienie pustego kartonu, który następnie jest transportowany do stanowiska pakowania za pośrednictwem przenośnika taśmowego. Pracownik umieszcza zamówiony towar w pudełku, a kod EAN, QR lub RFID porównuje zamówienie z faktycznie zapakowanym towarem i koryguje ewentualne błędy. Technologia RFID umożliwia szybką synchronizację towarów i danych z tą samą treścią w ramach wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchów wartości, zapewniając przejrzystość procesu.

Opakowanie przechodzi przez barierę RFID, która przesyła dokładną ilość materiału wypełniającego do maszyny wypełniającej, dzięki czemu maszyna wytwarza dokładnie taką ilość, jaka jest wymagana. W optymalizującej objętość zaklejarce kartonów karton jest w razie potrzeby skracany do odpowiedniej wysokości.

Zastosowanie automatycznych urządzeń i maszyn prowadzi do wyższej produktywności, większego bezpieczeństwa w zarządzaniu towarami oraz większej elastyczności w magazynowaniu i komisjonowaniu. Automatyzacja zmniejsza zużycie materiału, siły roboczej, czasu, pustej objętości, a tym samym koszty i emisję CO2.