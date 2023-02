Accolade: nowoczesny park przemysłowy klasy A w Elblągu gotowy i w pełni wynajęty

Elbląg, z populacją 120 tys. mieszkańców i dwoma uniwersytetami, zmaga się z relatywnie wysoką stopą bezrobocia.

- Wraz z powstaniem naszego nowego parku przemysłowego pojawi się 200 nowych miejsc pracy. Elbląg oferuje dostęp do szerokiego grona potencjalnych, wykwalifikowanych pracowników, dlatego cieszymy się, że nasza inwestycja wpłynie na poprawę lokalnego rynku zatrudnienia - wyjaśnia Jarek Wnuk, Dyrektor Zarządzający Accolade w Polsce.

- Obecnie w okolicy nie ma innego magazynu klasy A. Nie jest to pierwszy raz, kiedy prowadzimy inwestycje w regionie o słabej infrastrukturze logistycznej, ale właśnie na tym polega strategia Accolade. Inwestujemy w miejscach, które nie są oczywistym wyborem. Taki model biznesowy opiera się na naszym doświadczeniu, umiejętności rozpoznawania potencjału mniejszych miast i rozwijania się razem z nimi. Elbląg jest kolejnym przykładem takiego udanego procesu. Park jest już w pełni wynajęty. - dodał Wnuk.

Park z certyfikatem BREEAM

Park Accolade to pierwszy nowoczesny magazyn klasy A w Elblągu. Magazyn o powierzchni 20 000 mkw., składa się z 2 budynków. Został usytuowanych na 7 ha działce i jest w całości wynajęty dwóm najemcom: Flex (FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O) i DPD.

Flex jest międzynarodową firmą produkującą urządzenia elektroniczne, która świadczy także usługi z zakresu innowacyjnego projektowania oraz logistyki dla firm i odbiorców w wielu branżach. Zapewnia również wgląd w wydajność łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. Elbląg jest kolejną po Łodzi lokalizacją, w której Flex będzie prowadził swoją działalność w Polsce.

DPD, czyli międzynarodowa sieć dostawców przesyłek kurierskich, współpracuje już z Accolade w wielu innych lokalizacjach, takich jak Białystok, Koszalin, Jelenia Góra czy Bydgoszcz. Wynajęcie przestrzeni magazynowej w Elblągu to kolejny krok w tej udanej współpracy i dowód na to, że Accolade to nie tylko inwestor, ale także doświadczona firma zarządzająca aktywami, która rozumie potrzeby najemców i rozwija się razem z ich biznesem.

Podobnie jak pozostałe parki z portfolio Accolade, park w Elblągu posiada certyfikat BREEAM. Wkrótce zostanie również wyposażony w zielone rozwiązania, takie jak pojemniki na elektroodpady, a także defibrylatory AED czy elementy małej architektury, które zostaną zlokalizowane na działce otaczającej hale magazynowe.