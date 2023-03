Accolade rozwija parki przemysłowe w Szczecinie

Wieloletni proces tworzenia przyjaznych dla środowiska parków w regionie szczecińskim zaowocował certyfikatem BREEAM na najwyższym poziomie - Outstanding dla parku Szczecin III przy ul. Kniewskiej. Jest to pierwsza tak wysoko certyfikowana powierzchnia magazynowa w Polsce.

Kolejnym z lokalnych parków przemysłowych inwestora jest Szczecin Załom, będący największą nieruchomością w portfolio firmy pod względem powierzchni w Polsce.

Accolade inwestuje również w Koszalinie, Goleniowie, Kołbaskowie, Trzebuszu i Gorzowie Wielkopolskim, planując tam dalszy rozwój. Skala działań i ambicje Accolade w regionie zachodniopomorskim skłoniły inwestora do otwarcia biura regionalnego w Szczecinie.

Accolade działa w sześciu krajach europejskich, gdzie inwestuje w nowoczesną i zrównoważoną infrastrukturę, przeznaczoną dla biznesu globalnych marek, głównie w obszarach e-commerce, produkcji i logistyki. Jest właścicielem sieci 47 parków przemysłowych z certyfikatem BREEAM w Czechach, Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Słowacji, gwarantujących zrównoważone i przyjazne dla środowiska podejście do inwestycji.

Grupa posiada obecnie nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni 2,7 mln mkw., które są wynajmowane 289 najemcom. Mniej więcej połowa nieruchomości Accolade znajduje się w Polsce.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Firma inwestuje również w rewitalizację terenów poprzemysłowych, które stanowią obecnie ponad jedną trzecią portfela grupy. Jednym z nich jest Park w Szczecinie Załomiu, oferujący 230 000 mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej, która jest w całości wynajęta.

Kolejnym inwestycją Accolade jest Park Szczecin III zlokalizowany przy ulicy Kniewskiej, gdzie hale A i B zostały właśnie wyróżnione certyfikatem "Outstanding" w systemie BREEAM International New Construction, co czyni go pierwszym nowo wybudowanym obiektem przemysłowym w Polsce, który osiągnął ten poziom uznania.

Szczecin był naszą pierwszą inwestycją w Polsce, a docelowo będzie też największą (fot. mat. pras.)

- Szczecin był naszą pierwszą inwestycją w Polsce, a docelowo będzie też największą. Dążymy do tego, aby powierzchnia naszych nowoczesnych obiektów magazynowych w województwie zachodniopomorskim wyniosła ponad 900 000 mkw. Nasze parki przemysłowe przyciągają światowej klasy najemców, wpływając korzystnie na rozwój regionu i już teraz przyczyniając się do powstania 4300 nowych miejsc pracy - mówi Jarek Wnuk, dyrektor zarządzający Accolade w Polsce. - Jesteśmy świadomi wpływu nieruchomości na środowisko i dlatego przykładamy szczególną uwagę do procesu inwestycyjnego. Jeden z naszych projektów, Park Szczecin III, uzyskał bardzo wysoką ocenę - aż 87,4% punktów w skali certyfikacji BREEAM. Zaangażowanie Accolade w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska są widoczne we wszystkich aspektach tej inwestycji, a certyfikat potwierdza, że nasze wysiłki zostały zauważone - dodaje.

Inwestycja w nieruchomości i zarządzanie aktywami

W Szczecinie znajduje się największy park w portfolio Accolade w Polsce - Szczecin Załom. Firma stale się rozwija w regionie, realizując również inwestycje w Koszalinie, Goleniowie, Kołbaskowie, Trzebuszu i Gorzowie Wielkopolskim. Accolade to nie tylko inwestor nieruchomości przemysłowych, ale również doświadczona firma zarządzająca aktywami, która rozumie potrzeby najemców i rozwija się razem z ich biznesem.

- Nieruchomości w regionie zachodniopomorskim stanowią tak ważną część naszego portfela, że postanowiliśmy być na miejscu. Nowe biuro będzie świadczyć usługi Asset Management dla inwestycji Accolade w województwie zachodniopomorskim oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzenie regionalnego biura Asset Management przez inwestora i właściciela jest unikalne na polskim rynku, ale jesteśmy liderem w regionie i zamierzamy utrzymać podium - komentuje Małgorzata Więcko, Dyrektor Asset Management w Accolade w Polsce.

Pod względem nowoczesnych powierzchni magazynowych Accolade jest największym inwestorem w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.

- Jesteśmy firmą, która dba nie tylko o najemców, ale także o lokalne społeczności, co udowodniliśmy poprzez nasze liczne inicjatywy CSR. Zależy nam na zapewnieniu najlepszej usługi Asset Managent. Chcemy jak najlepiej zrozumieć lokalne potrzeby, współpracować z tutejszą społecznością, wzmacniać interakcje z władzami regionalnymi, a także biznesem, w tym międzynarodowymi firmami działającymi w Szczecinie – podsumowuje Adrian Karpiński, Senior Asset Manager w Accolade w Polsce.

Biuro w Szczecinie jest drugim, po Warszawie biurem Accolade w Polsce. Otwarcie nastąpiło 1 marca. Biuro mieści się w Centrum Szczecina i obecnie zatrudnione są w nim dwie osoby - Adrian Karpiński na stanowisku Senior Asset Managera oraz Jacek Kiełducki, Junior Asset Manager.