Admitad ewoluuje w Mitgo i zainwestuje 100 mln dol. w dwa lata

Admitad: globalną siecią partnerska w branży afiliacyjnej

Od samego początku działalności w 2009 roku Admitad stał się globalną siecią partnerską w branży afiliacyjnej. Ostatnie 5 lat było okresem intensywnego rozwoju firmy, napędzanego dużymi inwestycjami. Na różnego rodzaju projekty i przedsięwzięcia firma wydała w tym okresie ponad 30 mln dol.

Tylko w 2022 roku usługi i platformy Admitad wygenerowały ponad 130 mln zamówień dla 35 tys. różnych marek i sprzedawców, a także zmonetyzowały działania ponad 100 tys. wydawców. W tym samym roku firma otworzyła biuro w Polsce.

Dynamika rozwoju wykroczyła już poza formułę marki Admitad. W związku z tym została podjęta decyzja o restrukturyzacji firmy i powstaniu Mitgo – nowej spółki dominującej, która nie tylko uprości strukturę Admitad, ale również pozostawi tej marce swobodę dalszych niezależnych postępów.

– Światowa gospodarka zmienia się w szybkim tempie. Rozwijając własne produkty i inwestując w nowe obiecujące projekty, Mitgo w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju takich branż jak eCommerce, adtech i martech. Podejście skoncentrowane na innowacjach stanowi sam trzon działalności biznesowej Mitgo. Nowa struktura firmy pozwoli nam na jeszcze większą swobodę w zakresie uruchamiania przedsięwzięć, akwizycji, inwestowania i przyciągania inwestycji – podkreśla Alexander Bachmann, prezes, założyciel i właściciel Admitad, obecnie pełniący również stanowisko prezesa Mitgo.

Mitgo: martech, fintech i smart shopping

Mitgo aspiruje do odegrania znaczącej roli w kształtowaniu dziedzin, w których posiada aktywa, a więc martech, fintech oraz rożnego rodzaju innowacji IT. Przyszłością spółki są także zupełnie nowe obszary, jak edtech (usługa Univibes, pozwalająca studentom na wybór i aplikowanie do międzynarodowych programów stypendialnych) czy smart shopping (usługa CheckRewards).

Mitgo będzie również działać jako inkubator startupów dla założycieli i współzałożycieli oraz sieć inwestorów i przedsiębiorców, wspierając i rozwijając obiecujące nowe firmy. Jednym z priorytetów spółki jest dążenie do pozyskiwania silnych i aktywnych inwestorów oraz nowych członków zespołów w regionach objętych jej aktywnością. Wraz z wejściem spółki na polski rynek, obszarem inwestycyjnym stanie się również Polska. Firma jest zainteresowana lokalnymi projektami, a polscy odbiorcy już wkrótce uzyskają pełny dostęp do rozwiązań technologicznych Mitgo.

Firmy z rodziny Mitgo (100% udziałów) skupiają się na reklamie natywnej (TakeAds), rozwiązaniach reklamowych w postaci kuponów i voucherów (FairSavings), rozwiązaniach influencer marketingowych (ConvertSocial), rynku edtech (Univibes) oraz rozwiązaniach do śledzenia afiliacji i poleceń (Tapfiliate). Możliwości tak szerokiego spektrum działania zapewnia spółce zespół ponad 700 specjalistów w różnych regionach świata. Główne cele firmy zorientowane są na tworzenie i rozwój nowych biznesów w poszczególnych regionach. Firma planuje przeznaczyć na tę działalność nawet do 100 mln dol. do 2025 roku.

