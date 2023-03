Adyen wprowadza Click to Pay w płatnościach online

Rozwiązanie firmy Adyen opiera się na technologii automatycznego uzupełniania informacji, upraszczając doświadczenia płatnicze na wszystkich urządzeniach, z których korzysta klient. Tym samym likwiduje powszechny problem ręcznego wprowadzania informacji z kart w końcowym etapie płatności w sieci. Click to Pay to najnowszy krok w kierunku płynniejszych doświadczeń kupujących i zwiększonej konwersji globalnych przedsiębiorstw.

- Wiele firm wciąż zmaga się z niską konwersją w procesie checkout, zwłaszcza jeśli chodzi o kupujących, którzy odwiedzają sklep po raz pierwszy lub wyłącznie jednorazowo – komentuje Edgar Verschuur, Global Head of Payments w Adyen. - Z pomocą szeregu globalnych inicjatyw płatniczych dokładamy starań, aby pokonać to wyzwanie. Poprzez osadzenie Click to Pay w oferowanym przez nas przepływie płatności online, eliminujemy potrzebę ręcznego wprowadzania danych kart przez konsumentów. Dzięki temu kupujący finalizują swój zakup szybciej, bardziej intuicyjnie i z mniejszym ryzykiem błędu, co ostatecznie napędza naszym klientom przychody - dodaje.

Każdy kolejny krok, jaki konsument napotyka na swojej drodze zakupowej, zwiększa szanse na porzucenie przez niego koszyka. Aby zwalczyć takie ryzyko na etapie płatności, Adyen tworzy rozwiązania ułatwiające i przyspieszające rozliczenia online – przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zaufania.

click-to-pay Aiden.jpg

Ręczne wprowadzanie danych karty do każdego zakupu to etap podatny na pomyłki i tym samym częste ognisko frustracji klienta. Zamiast tego, Adyen pobiera w imieniu kupującego historycznie używane i preferowane informacje o karcie, nawet jeśli zakupu dokonujemy jako niezarejestrowany gość. Technologia oszczędza czas i ogranicza wysiłek, a także zapewnia kupującym komfort – nie muszą oni dzielić się danymi kart ze wszystkimi firmami, u których dokonują transakcji.

Click to Pay to kolejna część wachlarza funkcjonalności płatniczych Adyen. Tym samym fintech kontynuuje transformację transakcji w kierunku bardziej płynnych i bezpiecznych. Najnowsze rozwiązanie poprawia konwersję, autoryzację oraz doświadczenie klienta i jest obsługiwane przez główne systemy kart, w tym Mastercard oraz Visa.

Adyen to platforma finansowa świadcząca usługi płatnicze, analityki opartej na danych, oferuje produkty finansowe w ramach jednego globalnego rozwiązania. Ma biura na całym świecie, współpracuje z takimi firmami, jak Facebook, Uber, H&M, eBay i Microsoft.