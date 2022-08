Adyen wprowadza własne terminale płatnicze

Adyen koncentruje się na projektowaniu innowacji w Unified Commerce zarówno dla przedsiębiorstw oraz platform, jak i sektora MŚP. Nowa seria urządzeń to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy pragną korzystać z niedużego, przystępnego cenowo i dyskretnego mobilnego urządzenia płatniczego, które byłoby zasilane bateriami.

Terminale Adyen

Pierwszy z terminali to model NYC1. To przystępne i elastyczne urządzenie w zakresie płatności stacjonarnych. Umożliwia firmom przyjmowanie płatności za pomocą małego czytnika kart połączonego z SDK na telefonie lub tablecie, który pozwala zaoferować w pełni dostosowany przepływ płatności we własnej aplikacji POS. To rozwiązanie dla firm, które zainwestowały w sprzęt (np. telefony lub tablety) i planują dodać funkcje płatności do swojego systemu. Terminal jest dostępny w USA, a wkrótce pojawi się także w kolejnych krajach.

Terminale Adyen, fot. mat. pras.

Drugim terminalem w ofercie Adyen jest AMS1 z wbudowanym systemem Android – małe i niedrogie rozwiązanie, którego firmy mogą używać do przyjmowania płatności, a także do uruchamiania własnych aplikacji firmowych. Poprzez połączenie aplikacji, pracownicy sklepu mogą mieć dostęp do kasy, zarządzać zapasami i przyjmować płatności z poziomu jednego urządzenia. AMS1 jest rozwiązaniem dla firm i platform, które chcą mieć dostęp do wszystkich aplikacji operacyjnych z jednego urządzenia. Terminal będzie dostępny w wielu regionach świata jeszcze w tym roku, zaczynając od Europy i Ameryki Północnej.

Wyniki Adyen za I półrocze

Adyen zaprezentowało też wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Firma przetworzyła wolumen transakcji na poziomie 345,8 mld euro, co oznacza wzrost o 60% rok do roku. Zysk przed opodatkowaniem (EBITDA) wyniósł 356,3 mln euro, co oznacza wzrost o 31%. W Polsce, Adyen nadal rozwija swoją działalność z zespołem 13 pracowników w Warszawie i wspiera nowo pozyskanych lokalnych i międzynarodowych klientów, takich jak Uniqlo, Shopee, Xiaomi.