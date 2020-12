Agata Meble z usługą projektowania kuchni online w trakcie rozmowy z konsultantem

Sieć salonów z meblami i akcesoriami do wnętrz Agata S.A. korzysta z platformy Ommi.io. Rozwiązanie zaoferowane przez Migam, zostało wykorzystane przez markę do wprowadzenia nowego rozwiązania w postaci możliwości zaprojektowania kuchni online, przy pomocy projektantów.



– Na podstawie informacji pozyskanych podczas rozmowy wideo, doradcy przygotowują wizualizację pomieszczenia kuchennego z wykorzystaniem wybranych przez klienta elementów wyposażenia dostępnych w studiach kuchennych Salonów Agata: od mebli, poprzez sprzęt AGD, aż po niezbędne akcesoria. Także podczas rozmowy wideo klienci Salonów Agata mogą złożyć zamówienie na swoją nową kuchnię, bez wychodzenia z domu – mówi Jakub Madej, dyrektor handlowy ds. studiów kuchennych Agata S.A.



– W Migam od kilku wykorzystujemy technologię, która pozwala głuchym komunikować się z firmami czy urzędami w języku migowym. Teraz pomoże ona wszystkim klientom. Dotychczasowe rezultaty w salonach meblowych pokazują, że Ommi.io działa a klienci doceniają szybką i zdalną obsługę – mówi Przemysław Kuśmierek, CEO i założyciel Migam.

Ommi.io to szereg narzędzi, które ułatwią prezentację produktów lub oferty, a także usprawnią sam proces sprzedaży. To m.in. funkcja udostępniania ekranu, możliwość zaproszenia do rozmowy innego specjalisty, rejestracja danych klienta i zamówienia, nagrywanie rozmów oraz wideo identyfikacja klienta z biometrią twarzy. Ommi.io wkrótce umożliwi również zdalne podpisywanie umów przy użyciu podpisu elektronicznego.

Polski startup Migam, uruchomił platformę Ommi.io, która umożliwia zdalną obsługę klientów przez połączenia wideo. Wcześniej firma była znana z narzędzi dla osób niesłyszących. Firma zatrudnia profesjonalnych tłumaczy języka migowego, którzy asystują w załatwieniu codziennych sprawy w polskim języku migowym. Firma oferuje również tłumaczenia dokumentów, filmów i programów telewizyjnych na polski język migowy.

Założone w roku 2011 przez Przemysława Kuśmierka, Migam obsłużyło jak dotąd ponad 150 tys. połączeń wideo. Z rozwiązań polskiej firmy korzysta ponad 150 organizacji z różnych branż, m.in. BNP Paribas, Credit Agricole, ING, Orange, Samsung i T-Mobile.