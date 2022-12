AI poszerzy wpływy - prognoza na 2023

Przyszły rok będzie stał pod znakiem sztucznej inteligencji, której twórcy muszą radzić sobie z problemem stronniczości algorytmów. Reggie Townsend, Director of Data Ethics Practice w SAS, zwraca uwagę, że opracowanie rozwiązań AI, które przewidują i eliminują szkodliwe zjawiska, to pierwszy krok by nie powielać błędów z przeszłości. W nadchodzącym czasie prawdopodobnie więcej firm przyjmie wytyczne w kwestii etyki AI i zacznie ustalać własne progi dla określonych zagrożeń. Jednak skuteczność tych reguł będzie zależała od standardów wyznaczanych na poziomie państwowym. Z kolei Jason Mann, Vice President of IoT w SAS, twierdzi, że organizacje coraz częściej zaczną wykorzystywać AI, w środowisku przemysłowego internetu rzeczy. — Zbieranie danych stanie się domeną dosłownie wszystkich - nie tylko pracowników IT i naukowców — podkreśla Mann.

Sklepy z algorytmami

Jak natomiast przekonuje Bryan Harris, Executive Vice President and Chief Technology Officer w SAS, sztuczną inteligencję trzeba udoskonalać, zwłaszcza w tych obszarach, w których decyzje podejmowane przez systemy są zaskakujące lub nieintuicyjne. Ekspert zapowiada, że wkrótce ułatwi to usługa AI store. Rozwiązanie subskrypcyjne pozwoli firmom skorzystać z gotowych modeli dopasowanych do potrzeb ich branży, które umożliwiają szybkie wdrożenie i wykorzystanie możliwości AI w codziennej działalności.

Harris dodaje jeszcze, że w ciągu następnej dekady sztuczna inteligencja powinna pomóc biznesowi przezwyciężyć informacyjne przeładowanie. A narzędziem do tego będzie automatyzacja procesów zarządzania danymi. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, w 2023 roku nastąpi odejście od tradycyjnych hurtowni danych na rzecz analityki w czasie rzeczywistym. Zdaniem Jaya Upchurcha, CIO w SAS, organizacje będą skłaniały się do obróbki danych w momencie ich udostępniania. "Niezależnie czy producent monitoruje strumieniowe dane IoT z maszyn, czy sprzedawca detaliczny śledzi ruch w handlu elektronicznym, identyfikacja trendów w czasie rzeczywistym pomoże uniknąć kosztownych błędów" - zaznacza CIO SAS.

Nieskończone zbiory danych w e-sporcie i nowe oblicze marketingu

Bryan Harris uzupełnia, że w ciągu najbliższych 5-10 lat pojawią się gry e-sportowe oparte na blockchainie. Ilość danych do analizy w grach jest nieskończona - uważa menadżer: "od łączenia graczy podczas meczów i analizowania interakcji, po śledzenie ekwipunku". Według Jennifer Chase, która pracuje w SAS jako Chief Marketing Officer, w 2023 roku marketerzy będą musieli przygotować się na wyzwania związane ograniczeniem dostępu do danych klientów. Nieuchronny koniec wykorzystania plików cookie stron trzecich w celach marketingowych w 2024 roku oznacza, że marki muszą przemyśleć całą swoją strategię dotyczącą budowania relacji i dotarcia do klientów z odpowiednią ofertą. Choć może się to wydawać zniechęcające, to jednak stanowi niesamowitą okazję dla marek, aby pozbyć się złych praktyk marketingowych i rozwinąć bliższe, oparte na zaufaniu, relacje z klientami.

Klimat przeszkadza łańcuchom dostaw

W 2023 roku nie zmniejszy się istotność problematyki zmian klimatycznych, które często utrudniają funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Dzieje się tak ze względu na zakłócenia w przepływie towarów, zmienianie tras przewozu, a nawet utrudnianie pracownikom dotarcia do miejsca pracy. Dan Mitchell, Director of Global Retail & CPG Practice, jest zdania, że zespoły, które dbają o łańcuchy dostaw, będą częściej stosowały technologię cyfrowych bliźniaków oraz symulacje komputerowe. Cel? Przyśpieszenie procesu decyzyjnego, aby lepiej reagować na wszelkie zmiany.

Kadry i dane

Według Jenn Mann, Chief HR Officer, firmy będą starały się znaleźć odpowiednią strategię, która obejmie kulturę pracy hybrydowej i skupi się na budowaniu lepszych doświadczeń pracowników. Przedsiębiorstwa będą wykorzystywać analitykę, aby tworzyć lepsze plany zatrudnienia. Analiza danych pozwala działom HR zrozumieć, jakie umiejętności posiadają, jakie są wymagane do napędzania inicjatyw biznesowych i gdzie należy podnosić kwalifikacje.