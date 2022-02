AI Stylista Modowy przyszłością branży fashion. QuarticOn rozwija projekt

Całkowity budżet projektu wynosi 6,3 mln zł, z czego 4,7 mln zł pochodzi z dofinansowania NCBR. Pozostałą kwotę QuarticOn planuje pozyskać m.in. w ramach emisji dedykowanej wybranym inwestorom - swoje zaangażowanie zadeklarował już wstępnie niemiecki ACATIS.

AI dla branży fashion to drugi z segmentów, na którym będzie oparty rozwój firmy do 2024 r. Pierwszym jest Customer Data & Experience Platform (CDXP), kompleksowa platforma do automatyzacji marketingu dla e-commerce, funkcjonująca w modelu subskrypcyjnym.

AI Stylista Modowy przyszłością branży fashion

QuarticOn to spółka technologiczna, twórca opartych na sztucznej inteligencji systemów wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży oraz marketingu internetowego. W 2021 r. firma rozpoczęła pracę nad AI Stylistą Modowym - rozwiązaniem, pozwalającym zastąpić tradycyjnego personalnego stylistę sztuczną inteligencją. Narzędzie będzie doradzało, jak połączyć ze sobą części garderoby, aby być ubranym zgodnie najnowszymi trendami i wymarzonym stylem (nawiązującym do idola, artysty, postaci itp.), a także odpowiednio do konkretnej okazji. Zestawienia będą tworzone z posiadanych przez daną osobę elementów garderoby oraz oferty e-sklepów, jeśli konsument nie będzie dysponował ubraniem lub dodatkiem niezbędnym do stworzenia pożądanego „looku”. Aby tego dokonać system na bieżąco będzie uczył się nowych wzorców na podstawie danych uzyskanych z fotografii milionów stylizacji dostępnych w internecie, następnie AI będzie identyfikowało wzorce i pozyskiwało nową wiedzę dotyczącą komponowania stylizacji oraz trendów.

– Moda jest największym segmentem rynku e-commerce - w 2020 roku był on wart 753 mld USD i prognozuje się, że w 2025 roku osiągnie wartość 1 165 mld USD przy rocznym wzroście na poziomie ponad 9 proc. Widać więc, że ludzie chcą dobrze wyglądać. Jak się jednak okazuję większość z nich nie wie jak to zrobić. Chociażby dane z polskiego rynku pokazywały, że 75 proc. konsumentów ma problem z wyborem odpowiedniego ubrania na różne okazje. Do tego 68 proc. kupujących szukało inspiracji w internecie, a jedynie 5 proc. kobiet i 4 proc. mężczyzn korzystało z usług profesjonalnych stylistów. Postanowiliśmy zatem rozwiązać ten problem i stworzyć rozwiązanie, które wesprze konsumentów na całym świecie – mówi Paweł Wyborski, prezes zarządu i założyciel QuarticOn.

Oferta skierowana do rynku B2B i B2C