AI zbadała ruch pieszych w Warszawie - pustki w galeriach, wierni w kościołach

Firma CitiesAI – badająca za pomocą sztucznej inteligencji ruch pieszy w Warszawie – opublikowała raport „People Flow”. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań z zakresu machine learning i technologii rozpoznawania obrazu wiemy, jak warszawiacy poruszają się po stolicy i jak bardzo pandemia wpłynęła na ich codzienne aktywności. Raport pokazuje, że wyludniły się okolice centrów handlowych. Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku kościołów.

Rok 2020 w Warszawie, podobnie jak w wielu miejscach na świecie, upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. Ruch pieszy w dużej mierze był determinowany przez obostrzenia lub ich luzowanie. W czasie pierwszego lockdownu – jak pokazują wyniki CitiesAI – liczba pieszych zmalała o około 50% w całej Warszawie. Jesienią, na którą przypadła druga, znacznie dotkliwsza fala pandemii, największe spadki w ruchu pieszych nastąpiły w pierwszej połowie października, kiedy to stolica znalazła się w strefie żółtej, a liczba chorych przekroczyła 1000 osób dziennie. Jeśli chcielibyśmy ująć ubiegły rok liczbowo, to w dwumilionowym mieście w godzinach od 7 do 22 znajdowało się jednocześnie na ulicach 92,3 tysiące osób. Najbardziej „zagęszczoną” dzielnicą było Śródmieście – średnia liczba osób na 100 metrach chodnika wynosiła w centrum Warszawy 2,7. Na drugim miejscu, zapewne za sprawą rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz inwestycji biurowych, uplasowała się Wola. Najprawdopodobniej to tutaj rośnie warszawskie City.

- Warszawa silnie odczuła obie fale pandemii koronawirusa. To już nie tylko obostrzenia, zamknięte centra handlowe, limity w sklepach i transporcie publicznym, ale też strach o swoje życie powodował, że pewne miejsca w stolicy po prostu się wyludniły – komentuje Robert Migas-Mazur, jeden z autorów raportu „People Flow”. – Na tej wyludnionej mapie widzimy jednak wyspy, to miejsca, gdzie ruch był większy niż zwykle. Wzrost liczby osób zanotowały okolice parków (Dolinka Służewiecka, Kampinoski Park Narodowy i Las Kabacki) i Wisły.

Jak wynika z danych CitiesAI, w pierwszych tygodniach obostrzeń największe spadki w ruchu pieszych wystąpiły na Służewcu, przy Rondzie Daszyńskiego oraz w Śródmieściu. Dzielnice mieszkalne – Praga Północ, Bemowo i Ursynów – zanotowały około 20% mniej pieszych w porównaniu do okresu przed pierwszym lockdownem. Najszybciej piesi wrócili na ulice Bemowa (już w połowie kwietnia) i Wawra. W czerwcu ruch pieszy wrócił do okresu sprzed pandemii w większości analizowanych dzielnic – najgorzej sytuacja wyglądała na Służewcu. Nawet w czerwcu w tej biurowej dzielnicy Warszawy było około 30-40% mniej ludzi względem stanu sprzed pandemii.