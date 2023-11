ALDI stawia na fotowoltaikę od EDP w Polsce

EDP Energia Polska rozwija działalność na krajowym rynku i zdobywa kolejnych klientów, co potwierdza najnowsza inwestycja realizowana wspólnie z ALDI. EDP w Polsce zainstaluje panele słoneczne na sklepach popularnej w Polsce sieci dyskontów spożywczych, dzięki czemu zyskają one dostęp do czystej i taniej energii.

W projekcie, który obejmuje instalację 5 600 paneli PV na dachach 52 sklepów, uczestniczy również Soon Energy, spółka nabyta przez EDP w 2022 roku. Całkowita moc zainstalowana w ramach inwestycji wyniesie 2,6 MWp. Stanowi to równowartość rocznych dostaw prądu dla 520[1] gospodarstw domowych. Uzyskana w ten sposób energia będzie odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu sklepów, pozwalając sklepom zmniejszyć uzależnienie od sieci zewnętrznej i kontrolować swoje zużycie prądu.

Zielony i oszczędny trend

Współpraca z EDP EP i Soon Energy jest kolejnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju ALDI. Projekt bezpośrednio przełoży się na wyższą efektywność energetyczną sklepów oraz obniży rachunki za energię elektryczną dla całej sieci. Panele PV pozwolą zaoszczędzić nawet do 1 800 000 złotych w skali roku. Oznacza to, że dzięki tej inwestycji ALDI w ciągu najbliższych 15 lat obniży swoje koszty energii o około 27 milionów złotych.

Co więcej, instalacje fotowoltaiczne pozwolą również zmniejszyć ślad węglowy firmy. Dzięki inwestycji firma zwiększy swoje zaangażowanie w rozwój zrównoważonego biznesu i ograniczy emisję CO2 sklepów. Nowe instalacje fotowoltaiczne względem dotychczasowych źródeł energii zredukują emisję dwutlenku węgla o ponad 2 tysiące ton rocznie. Dla porównania, żeby zaabsorbować taką ilość CO2, należałoby zasadzić około 97 tysięcy drzew.

- Z ogromnym entuzjazmem witamy w naszym portfolio ALDI, firmę wybieraną przez miliony klientów. Cieszymy się, że tak rozpoznawalna marka wskazała nas jako partnera w zakresie zrównoważonego rozwoju. Panele PV pozwolą zmniejszyć wydatki na energię i ślad węglowy działalności naszego partnera. Inwestycja będzie także kolejną cegiełką w transformacji energetycznej kraju – mówi Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

Obecnie zakontraktowana moc EDP w Polsce w projektach rozproszonego wytwarzania energii słonecznej wynosi ponad 95 MWp, co obejmuje instalacje spółek EDP EP, Soon Energy i Zielona-Energia.com.

Dogodne modele finansowania

Sieć ALDI zainwestowała w fotowoltaikę w ramach modelu transakcyjnego, finansując inwestycję ze środków własnych. Jednakże EDP EP oferuje również rozwiązania fotowoltaiczne w modelu PV-as-a-Service. Model ten umożliwia korzystanie z czystej energii słonecznej, nie obciążając firmy kosztami inwestycyjnymi.

Klient może osiągać znaczne oszczędności na rachunkach za energię elektryczną nawet przez okres 15 lat. Nie musi również martwić się serwisowaniem i konserwacją paneli, ponieważ inżynierowie EDP zajmują się ich ciągłym monitorowaniem i serwisowaniem, zapewniając niezawodność i wydajność instalacji w całej Europie.