Algorytmy prowadzą Żabkę do sukcesu

Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future

Wygodę klientów i ciągłe doskonalenie oferty wspierają w Żabce nowe technologie. Algorytmy sztucznej inteligencji oceniają potencjał sprzedażowy nowych lokalizacji, ale także dostosowują do nich asortyment.

“W 2018 roku zawarliśmy partnerstwo strategiczne z Microsoft i nadal rozwijamy tę współpracę w wielu różnych obszarach, które dotyczą klientów, franczyzobiorców oraz pracowników centrali naszej firmy. Przez ostatnie lata wdrożyliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań m.in. poprawiliśmy aspekt komercyjny działania sklepów, zarządzanie asortymentem, usprawniliśmy proces analizy lokalizacji nowych punktów. Dzięki algorytmom jesteśmy w stanie szybko ocenić potencjał sprzedażowy każdego miejsca, w którym otwieramy sklep, ale także pokazać franczyzobiorcy, jakie obroty będzie w nim osiągać” – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Żabka najnowsze technologie wykorzystuje już na etapie poszukiwania nowych lokalizacji. Wskazywane są one przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji. System zwraca uwagę na 2500 różnych parametrów. Począwszy od tego, ile osób przechodzi obok sklepu, ile osób mieszka w pobliżu, jaka jest zamożność klientów czy ich wiek. System dopasowuje także wybór produktów do preferencji lokalnych konsumentów. Klient może więc być niemal pewny, że dostanie to, co lubi i czego najbardziej potrzebuje.

Z perspektywy współpracujących z siecią franczyzobiorców elektroniczne cenówki to duże ułatwienie w sytuacji zmiany cennika czy wprowadzeniu nowych promocji. Dzięki technologii cały proces może trwać zaledwie kilka minut, a nie godzin. Warto dodać, ze Żabka posiada także jedną z największych sieci ekranów digital signage w Polsce, dzięki którym przykuwający wzrok klientów sposób może prezentować promocje, usługi czy nowości w ofercie.

“Sklep jutra to wachlarz rozwiązań technologicznych, które pozwalają zoptymalizować i zautomatyzować procesy w sieci handlowej, i w poszczególnych punktach sprzedaży. Efekt? Skrócenie czasu obsługi klientów, ciekawsza i bardziej przyjazna komunikacja oferty, lepsze dostosowanie asortymentu do oczekiwań nabywców oraz ulepszenie logistyki” – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Technologia pomaga także sieci jeszcze lepiej komunikować się z klientami. Licząca już przeszło 4 mln użytkowników aplikacja żappka jest rozwijana o nowe funkcjonalności. W aplikacji dzięki Żappka Post można monitorować np. swoją przesyłkę do sklepu, a dzięki Żappka Pay płacić bezgotówkowo telefonem.

“To, że wspólnie z Żabką możemy kształtować doświadczenia zakupowe milionów Polaków, niezwykle nas cieszy i pozwala z optymizmem i jeszcze większą ciekawością patrzeć w przyszłość, która, mając technologie w tle, będzie przepełniona innowacją” – mówi Rafał Albin, dyrektor Marketingu i Operacji w polskim oddziale Microsoft.

Obecnie w Żabce ponad 10 proc. pracowników centrali sieci zajmuje się rozwiązaniami cyfrowymi.