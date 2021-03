Alians na rynku płatności bezgotówkowych

PayTel, Krajowa Instytucja Płatnicza oraz SelfMaker – polska firma zajmująca się działalnością badawczo-rozwojową i produkcyjną, podjęły decyzje o rozpoczęciu współpracy.

- Kierunkiem, który wydaje się naturalny jest wprowadzanie procesów automatyzacji i urządzeń wspomagających je. Od kas hybrydowych, urządzeń SelfLocker, służących do bezkontaktowego odbioru zamówień, po nowoczesne, wielofunkcyjne info-kioski. To wszystko zdobywa coraz większą popularność i zainteresowanie wśród sklepów i punktów usługowych. Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo redukując liczbę kontaktów, jak i zmniejsza ryzyko niespodziewanej kwarantanny pracowników. Logicznym elementem tworzonych przez nas rozwiązań są płatności bezgotówkowe, w różnej formie. Współpraca z PayTel to nie tylko możliwość zaoferowania kompletnego rozwiązania, ale również wdrażanie innowacyjnych pomysłów - mówi Marek Wieteska, prezes SelfMaker.



- Zauważamy, że Polacy coraz bardziej lubią płacić bezgotówkowo i rozumieją korzyści, które oferują tego typu płatności zarówno klientom, jak i firmie akceptującej taką płatność. Rozwiązania automatyzacyjne SelfMaker rozszerzają zakres sytuacji, w których do tego typu transakcji dochodzi. - powiedział Adam Tencza, członek zarządu PayTel SA.



Z oferty wynikającej ze współpracy firm będą mogły skorzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak zapowiadają przedstawiciele PayTel, Selfmaker oraz Krajowej Instytucji Płatniczej nie będzie ona kierowana jedynie do dużych sieci handlowych. Główną korzyścią dla odbiorców końcowych ma być możliwość korzystania z kas samoobsługowych.