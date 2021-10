Alkohol łupem nr 1 sklepowych złodziei. Jak zabezpieczyć towar?

W całej Europie, sprzedawcy z tytułu kradzieży tracą rocznie blisko 50 miliardów euro - wynika z badania Retail Security in Europe przygotowanego przez instytut Crime&Tech oraz Checkpoint Systems . W przypadku Polski, sytuacji „sprzyjają” wciąż nieuregulowana kwestia sprzedaży alkoholu przez Internet czy obserwowany powrót do dokonywania zakupów w fizycznych sklepach.

Warto również zaznaczyć, że stale rośnie zainteresowanie droższymi, wysokoprocentowymi alkoholami. Zgodnie z najnowszą analizą PARPA w 2020 r. sprzedano w Polsce wyroby alkoholowe o łącznej wartości 41 mld złotych – to o 500 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Udział trunków mocniejszych niż 18% wyniósł zaś 18,2%. W 2019r był on równy 17,2% zaś w 2018 – 15,9%. Co więcej, widocznie spadła sprzedaż piwa, którego w 2020r Polacy wypili najmniej od dekady.

Alkohol „łupem” nr 1

Zgodnie z opracowaniem Crime&Tech oraz Checkpoint Systems , polscy sprzedawcy detaliczni z sektora spożywczego oraz cash&carry tracą corocznie towar o wartości ponad 270 mln euro. Główną przyczyną powstawania strat są kradzieże sklepowe. Sprzedawcy podkreślają, że te utrzymują niestety tendencję wzrostową.

– Skupiamy się tutaj na branży spożywczej, gdyż ta ze względu na nieuczciwych konsumentów traci zdecydowanie najwięcej spośród pozostałych. Zwłaszcza, jeśli mówimy o kradzieży wysokogatunkowego alkoholu, gdzie jeden produkt nierzadko kosztuje kilkaset złotych. Trudno powiedzieć, by zjawisko to miało występować rzadziej, zważywszy na trendy wskazywane przez sprzedawców detalicznych – tłumaczy Ewa Pytkowska, szefowa Checkpoint Systems.

Handlowcy reprezentujący branżę spożywczą przyznają, że niekwestowanym liderem najczęściej kradzionych produktów pozostają napoje alkoholowe, w tym zwłaszcza whisky, wódka, wina i likiery. Co ciekawe, problem ten dotyczy nie tylko większych sklepów spożywczych czy supermarketów, ale także stacji benzynowych. W 2020 roku odnotowano ponad 56 tysięcy przypadków kradzieży w tych obiektach i dotyczyły one wyłącznie drogich alkoholi

Ryzyko wielkiego formatu

W dużych przestrzeniach handlowych trudno zapobiegać kradzieżom, szczególnie że w przypadku produktów alkoholowych spora ich część nie zostaje wyniesiona ze sklepu przez złodziei, a konsumowana na terenie samego obiektu lub otwierana, a ich zawartość zostaje przelana do innego opakowania. Z kolej w mniejszych sklepach dominującą formą kradzieży jest wyniesienie produktu na zewnątrz.