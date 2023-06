Also Group nowym najemcą Gdański Business Center (galeria zdjęć)

Savills Investment Management (Savills IM), międzynarodowy menedżer inwestycyjny działający na rynku nieruchomości komercyjnych, podpisał nową umowę w kompleksie biurowym Gdański Business Center, położonym przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Nowym najemcą obiektu została firma Also Group, która zdecydowała się wynająć 2625 mkw. powierzchni w Budynku C.

Also: technologie dla branży ICT

Also Group jest jednym z wiodących dostawców technologii dla branży ICT, działającym poprzez swoich partnerów w 144 krajach na świecie (w tym w 30 w Europie). Działalność biznesowa Also obejmuje aktywności z obszaru supply (sprzedaż sprzętu i oprogramowania), solutions (wsparcie klientów w rozwoju indywidualnych rozwiązań IT) i service (usługi chmurowe oparte na subskrypcji, platformach cyberbezpieczeństwa, IoT, gamingu i AI). Współpracując z ponad 700 dostawcami, firma oferuje swoim klientom szereg rozwiązań IT z ponad 1450 kategorii produktowych.

- Ogromnie cieszy nas fakt, że firma Also Group wybrała kompleks Gdański Business Center na swoją siedzibę. Doskonała lokalizacja, nowoczesna powierzchnia biur oraz różnorodność usług na terenie tej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie to atuty, którzy cenią sobie nasi wszyscy najemcy. Jestem więc przekonana, że Gdański Business Center każdego dnia będzie spełniał oczekiwania także całego zespołu Also Group - mówi Julia Racewicz, Head of Asset Management, Office & Logistics w Savills Investment Management.

- To przełomowa decyzja dla rozwoju naszej spółki, odzwierciedlająca nasze zaangażowanie w zapewnianie zarówno naszym klientom, jak i pracownikom doświadczenia na najwyższym poziomie. Wybrane przez nas nowoczesne powierzchnie oraz oferowane przez kompleks różnorodne udogodnienia spełniają nasze wysokie standardy. Nasza nowa siedziba gwarantuje nam elastyczność i pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój - komentuje Hanna Osetek-Pasquet, Chief Customer Officer w Also Polska.

Kompleks biurowy klasy A

Gdański Business Center to nowoczesny kompleks czterech budynków biurowych klasy A, zlokalizowany w centrum Warszawy. Inwestycja powstała w latach 2014 (faza I) oraz 2016 (faza II). Poza przestrzeniami biurowymi, na terenie Gdański Business Center ulokowane są także restauracje, kawiarnia, salon kosmetyczny, przedszkole, centrum medyczne, klub fitness Zdrofit oraz ogólnodostępny dziedziniec z elementami zieleni i małej architektury. W Gdański Business Center znajduje się także 1379 miejsc parkingowych podziemnych i 76 naziemnych oraz infrastruktura dla rowerzystów z 416 stojakami rowerowymi, szatniami i prysznicami. Wśród kluczowych najemców parku biurowego znajdują się Provident Polska, KPMG, Allianz, Philip Morris, Euronet, KMD, Uber, Nielsen, Dell.

Kompleks położony jest tuż przy stacji pierwszej linii metra Dworzec Gdański oraz przy dworcu kolejowym Warszawa Dworzec Gdański. W pobliżu inwestycji znajduje się również wiele przystanków autobusowych, tramwajowych oraz punkty wypożyczania rowerów miejskich, co gwarantuje doskonałą komunikację z innymi dzielnicami Warszawy. Bliskość Mostu Gdańskiego dodatkowo ułatwia komunikacyjną dostępność prawobrzeżnej Warszawy. W sąsiedztwie kompleksu znajdują się liczne udogodnienia, m.in. galeria handlowa Westfield Arkadia.

Inwestycja mogąca pochwalić się certyfikatem środowiskowym BREEAM na poziomie Excellent, została zakupiona przez Savills IM w imieniu jednego z globalnych funduszy emerytalnych.