Amazon gotowy na handel stacjonarny. Aplikacja pomoże

Amazon uznał, że ma pomysł na tak dużą zmianę jakości obsługi klienta, iż może już otwierać własne sklepy. Będą mniejsze niż tradycyjne sklepy, bo na półkach nie będzie wielu egzemplarzy danego ubioru. Będzie jeden, żeby klient mógł go dotknąć, poczuć materiał, obejrzeć ze wszystkich stron. Jeżeli uzna, że chce przymierzyć, to skanuje metkę, wybiera kolor i rozmiar, który obsługa ma mu dostarczyć do przymierzalni. Ma to zająć kilka minut.

Kiedy klient już zakończy myszkowanie po półkach, idzie do przymierzalni, którą otwiera przez aplikację, a w niej już czekają zamówione rzeczy. Gdyby potrzebował innego rozmiaru, chciał zmienić kolor czy uznał, że do tego mogłoby pasować coś jeszcze, co widział na półce, ale wówczas nie zeskanował, by dostać do miary, za pomocą dotykowych ekranów może wysłać informację obsłudze, która doniesie rzeczy do przymierzalni.

Ubrania do przymierzalni w stacjonarnym sklepie można będzie także zamawiać wcześniej, przez serwis internetowy. Z drugiej strony na podstawie wyborów dokonanych w sklepie obsługa będzie także dodawać do przyniesionych do przymierzalni ubrań kilka dodatkowych, które mogłyby pasować do wyboru kupującego.

Aplikacja obsługująca sklep będzie pamiętać oglądane i wybierane ciuchy, by na tej podstawie podpowiadać, co jeszcze może zainteresować kupującego. Znacie ten mechanizm z serwisów społecznościowych: „skoro zainteresował cię obiekt A, to może zainteresują cię też obiekty B, C, i D”. Podobnie działają algorytmy doboru reklam w sieci – jeżeli raz oglądasz jakiś towar, to przez następne tygodnie internetowe reklamy podpowiadają ci podobne.

Wśród cyfrowych udogodnień oferowanych przez stacjonarny sklep Amazona jest także płacenie ruchem dłoni dzięki biometrycznemu systemowi Amazon One.