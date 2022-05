Amazon od dawna oferuje dynamiczne ceny. Jak marki wykorzystują nasze dane?

- Dynamiczne ceny od dawna wprowadza Amazon i są one bardzo agresywne. Najłatwiej zaobserwować to na podstawie powtarzalnych zakupów, artykułów spożywczych – mówił Witold Ferenc podczas sesji Future of e-commerce, która obyła się w ramach EEC 2022.

- To, że jesteśmy wierni danej marce i nie zwracamy uwagi na promocje, jest bezcenną informacją dla brandu. Może to powodować działania nieuczciwe dla konsumentów, na przykład różnicowanie cen na tych samych produktach. Albo będzie rabat 5 proc., albo 30 proc. To praktyka dyskryminowania na podstawie algorytmów – dodał.

– Na podstawie tego co konsument kupuje można powiedzieć wszystko o kupującym, o jego zdrowiu, rodzinie, sytuacji emocjonalnej. Być może wkrótce pojawi się nowy standard i algorytmy dużych platform, które rekomendują i profilują, będą otwarte dla innych graczy. Sygnałem tego jest przejęcie Twittera przez Elona Muska – mówił Witold Ferenc.

Zdaniem Witolda Ferenca, w najbliższych latach w e-commerce najważniejsza będzie świadomość jaka jest rola algorytmów. - E-commerce będzie w coraz większym stopniu kierowany algorytmami. Mniejsze podmioty, sklepy nie będą w stanie budować swoich platform. Pozostanie kilka, kilkanaście bardzo dużych, zaawansowanych platform, które będą miały gigantyczną ilość danych, które będą w stanie profilować i marketing, i transakcje, i pricing – mówił Witold Ferenc.