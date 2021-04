Amazon One: ręka staje się kartą płatniczą

fot. materiały prasowe

Nie Twój smartfon, ale Ty sam staniesz się kartą płatniczą w Amazon One - głosi nowa usługa Amazona. 21 kwietnia firma wprowadza technologię biometryczną w swoich sklepach Whole Foods w Seattle. Pozwala ona kupującym płacić za produkty skanem dłoni.

Amazon w swoich bezobsługowych sklepach ma zainstalowane terminale, w których klient może zeskanować swoją dłoń i w ten sposób zapłacić. Podczas pierwszych zakupów terminal stworzy na podstawie faktury dłoni cyfrowy identyfikator unikalny dla każdego klienta. Podając numer telefonu oraz wczytując karty płatniczą "odcisk" ręki zostanie powiązany i pozwoli na płatności za pomocą skanu.

Zdaniem części krytyków nowe rozwiązanie spowoduje zwolnienia, bo Amazon One nadal wymaga skanowania produktów przy kasie. Sama firma twierdzi, że nie wpłynie to na miejsca pracy w Whole Foods.

Amazon poinformował, że na początku technologia biometryczna będzie dostępna w Whole Foods w pobliżu siedziby firmy w Seattle w drugiej połowie kwietnia, a później będzie rozszerzona na siedem kolejnych sklepów w nadchodzących miesiącach.