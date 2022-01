Amazon otwiera sklep z modą. Sztuczna inteligencja zaproponuje idealnie dobraną ofertę

Według Amazona sklep będzie oferować „zintegrowane i doskonalsze doświadczenie zakupowe”. W sklepie znajdą się przedmioty od marek, które klienci „znają i kochają”, a także od nowych projektantów. Artykuły zostaną wybrane na podstawie opinii klientów kupujących na Amazon.com.

Sklep Amazona będzie mniejszy niż tradycyjny sklepy, bo na półkach nie będzie wielu egzemplarzy danego ubioru. Będzie jeden, żeby klient mógł go dotknąć, poczuć materiał, obejrzeć ze wszystkich stron. Jeżeli uzna, że chce przymierzyć, to skanuje metkę, wybiera kolor i rozmiar, który obsługa ma mu dostarczyć do przymierzalni. Ma to zająć kilka minut.

Zamówione rzeczy będą już czekać w przymierzalni, otwieranej przez aplikację. Gdyby klient potrzebował innego rozmiaru, chciał zmienić kolor czy dodać nowy produkt, za pomocą dotykowych ekranów może wysłać informację obsłudze, która doniesie rzeczy do przymierzalni.

Spersonalizowane zakupy

Amazon użyje algorytmów uczenia maszynowego, aby stworzyć ofertę dostosowaną dla każdego kupującego podczas ich zakupów w sklepie. Na przykład kupujący mogą skanować wystawiane przedmioty w całym sklepie, umożliwiając Amazonowi polecanie im innych produktów. Kupujący mogą również dodawać informacje, w tym o ich stylu, rozmiarze i preferencjach, aby otrzymywać bardziej dopasowaną ofertę.

Wśród cyfrowych udogodnień oferowanych przez stacjonarny sklep Amazona jest także płacenie ruchem dłoni dzięki biometrycznemu systemowi Amazon One.

Zakupy wielokanałowe

- W nowym sklepie Amazon daje możliwość wygodnych zakupów, łącząc środowiska online i sklepu fizycznego. Gdy kupujący zeskanuje produkt w Amazon Style, zostanie on zapisany w aplikacji Amazon Shopping, dzięki czemu późniejsze zakupy będą szybkie i łatwe. Ceny w sklepie będą spójne z cenami na platformie internetowej. Kupujący mogą również poprosić o dostawę produktów, które kupili online, do Amazon Style, aby je przymierzyć, a następnie zwrócić niechciane przedmioty w sklepie - wymieniają analitycy IDG Retail Analysis.