Amazon rozwija dostawy do garażu

Dostawy do garażu coraz bardziej dostepne, fot. Amazon

Amazon chce, aby bezkontaktowe dostawy do garażu były dostępne dla większej liczby osób. Firma rozszerza swoją usługę na ponad 4000 amerykańskich miast.

Dostawy do garażu są zarezerwowane dla członków Amazon Prime. Gigant internetowy ogłosił, że usługa zostanie uruchomiona w wielu dodatkowych miastach w Stanach Zjednoczonych, w tym w Nowym Jorku, Los Angeles, Chicago, Filadelfii, Dallas, Houston, Bostonie, Atlancie, Phoenix i Waszyngtonie.

Aby skorzystać z tej usługi, oprócz abonamentu Prime klienci potrzebują mechanizmu otwierania drzwi garażowych zgodnego z myQ. Wszystko, co muszą zrobić, to połączyć aplikację myQ z aplikacją Amazon Key. Klienci powiadomienie o dostarczeniu przesyłki dostaną na smartfona.

Do tej pory tylko artykuły nieżywnościowe kwalifikowały się do dostaw do garażu. Ale e-sprzedawca też szybko to zmienia. Klienci z pięciu miast (niektóre regiony w Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco i Seattle) mogą również bezpiecznie i bezkontaktowo otrzymywać do garażu produkty spożywcze z Whole Foods Market lub Amazon Fresh.