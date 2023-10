Amazon uruchomił 39 nowych projektów energii odnawialnej w Europie

Wśród nowych projektów jest 15 instalacji fotowoltaicznych na dachach obiektów Amazon oraz 24 wielkoskalowe projekty energetyki wiatrowej i słonecznej, w tym pierwsza farma fotowoltaiczna Amazon w Grecji. To kolejny - po pierwszej wielkoskalowej farmie słonecznej w polskich Miłkowicach, zakontraktowanej w 2022 roku - przełomowy projekt Amazon w obszarze odnawialnych źródeł energii. Inwestycje Amazon w obu tych krajach przyspieszają bowiem dekarbonizację ich systemów elektroenergetycznych i tym samym stopniowe odchodzenie od wykorzystywania paliw kopalnych.

- 160 projektów energetyki wiatrowej i słonecznej Amazon w Europie to nowe źródła czystej energii dla lokalnych sieci energetycznych, nowe miejsca pracy oraz wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw, a przy tym krok do realizacji naszego celu, jakim jest czerpanie energii potrzebnej do naszej działalności w 100% ze źródeł odnawialnych do 2025 roku - mówi Lindsay McQuade, dyrektor ds. energii w regionie EMEA w Amazon. - Inwestycje korporacyjne stanowią istotny impuls dla transformacji energetycznej w kierunku przyszłości opartej na czystej energii. Będziemy dalej współpracować z instytucjami rządowymi, społecznościami lokalnymi i dostawcami energii w całej Europie, aby wprowadzić do lokalnych sieci jeszcze więcej energii ze źródeł odnawialnych - dodaje.

Inwestycje Amazon w OZE pobudzają lokalne gospodarki

Jak wynika z nowego modelu ekonomicznego opracowanego przez Amazon, w latach 2014–2022 farmy wiatrowe i słoneczne firmy przyczyniły się w Europie do wygenerowania inwestycji w gospodarkę o wartości około 2,4 mld EUR i wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) w regionie o ponad 723 mln EUR. W samym 2022 roku pozwoliły też utworzyć w całej Europie miejsca pracy odpowiadające ponad 3900 etatom.

Efekty inwestycji Amazon w energię odnawialną są wyraźnie widoczne w danych pochodzących z nowego modelu ekonomicznego opracowanego przez firmę zgodnie z wytycznymi Krajowego Laboratorium Energii Odnawialnej (National Renewable Energy Laboratory — NREL) Amerykańskiego Departamentu Energii i zostały zweryfikowane przez niezależną globalną firmę doradztwa gospodarczego, Oxford Economics. Ten model ma zastosowanie do wielkoskalowych projektów w zakresie energetyki odnawialnej, których budowa lub eksploatacja rozpoczęła się w latach 2014–2022 oraz tych, których oddanie do użytku planowane jest na rok 2023, realizowanych w ramach inwestycji Amazon w umowy zakupu energii elektrycznej (power purchase agreement, PPA). Z pełnym opisem metodologii można zapoznać się tutaj.

Amazon stał się największym w Europie korporacyjnym nabywcą energii ze źródeł odnawialnych (fot. mat. pras.)

Nowe inwestycje w dziewięciu krajach Europy

Dzięki inwestycjom w energetykę słoneczną i wiatrową, Amazon stał się największym w Europie korporacyjnym nabywcą energii ze źródeł odnawialnych i utrzymuje się na tej pozycji od roku 2021[1]. Wśród najnowszych projektów Amazon należy wymienić dachowe instalacje fotowoltaiczne w Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a także nowe projekty solarne i wiatrowe w Finlandii, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Amazon dąży do czerpania energii potrzebnej do swojej działalności, w tym do funkcjonowania centrów danych Amazon Web Services (AWS), centrów logistycznych Amazon i sklepów fizycznych, w 100% ze źródeł odnawialnych do roku 2025 - czyli o 5 lat wcześniej niż pierwotnie zakładano. W roku 2022 aż 90% energii elektrycznej zużytej przez Amazon na całym świecie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Aby lepiej poznać nasze podejście, zapoznaj się z naszą publicznie dostępną metodologią tutaj.

Amazon w Polsce i na świecie

Amazon działa w Polsce od 2014 r., gdzie stworzył ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, m.in. w dziesięciu centrach logistycznych, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz w Amazon Development Center Poland w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.

ADCP to ośrodki naukowo-badawcze, w których zespoły menedżerek i menedżerów, inżynierek i inżynierów, naukowczyń i naukowców, tworzą i rozwijają globalne najbardziej zaawansowane technologie Amazon, jak Alexa, Ring, Echo, Polly, TTS, AWS Database Migration czy Kindle. Od 2012 r. Amazon zainwestował w Polsce ponad 18,5 mld zł w infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Miliardy dolarów przeznaczył również na rozwój infrastruktury i technologii, które pomagają MŚP docierać do nowych klientów w kraju i za granicą, w tym również na ochronę własności intelektualnej marek.

Jak informuje Amazon, założona w 1994 r. w Seattle firma jako pierwsza na świecie wprowadziła m.in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, program Postaw na Swój Rozwój, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Deklarację Klimatyczną (The Climate Pledge).

[1] Według Bloomberg New Energy Finance, na podstawie publicznie dostępnych danych za rok 2022.