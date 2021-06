Amazon wdroży w magazynach cztery nowe typy robotów

Amazon „zatrudni” cztery nowe typy robotów, by zapobiec licznym wypadkom pracowników. Ernie i Bert oraz Scooter i Kermit powstały w laboratorium koncernu w Seattle i przechodzą pierwsze testy - informuje cyfrowa.rp.pl.

Ernie to system, który wykorzystuje zrobotyzowane ramię (Autonomous Mobile Robots AMRs) do przenoszenia pojemników z półek na dół do pracowników, pozwalając osobom przebywać w „bardziej wygodnej, stabilnej i ergonomicznej pozycji” w ciągu dnia.

Bert to pierwszy autonomiczny robot mobilny Amazona, który może swobodnie poruszać się, przenosić przedmioty w centrach logistycznych i prawdopodobnie także transportować cięższe przedmioty na większe odległości.

Scooter i Kermit to autonomiczne wózki, które będą używane do transportu pustych paczek między budynkami centrów handlowych. Kermit porusza się po trasie ułożonej z taśmy magnetycznej i jest w stanie dostosować do okoliczności prędkość i kierunek.

