Amica przeszła omnichannelową transformację

W efekcie współpracy powstała skalowalna platforma, która – poza znacznym podniesieniem poziomu customer experience – ułatwia wewnętrzne zarządzanie treściami oraz wspiera rozwój kolejnych serwisów internetowych firm w ramach Amica Group za granicą.

Amica to istniejący od 1945 r., notowany na GPW, największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego. W swojej ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD. Grupa Amica jest obecna w ponad 60 krajach, a każdego roku fabrykę marki opuszcza ponad półtora miliona urządzeń AGD. W związku z dalszą ekspansją międzynarodową oraz znacznym rozwinięciem oferty, Amica nawiązała współpracę z Exorigo-Upos w zakresie wsparcia jej kanałów e-commerce oraz technologii wykorzystywanych do promocji sprzedaży.

Cyfrowa ekspansja

Głównym wyzwaniem tego ambitnego i wieloobszarowego projektu było zachowanie jednolitego systemu rozwiązań online i offline.

Największe w historii marki Amica wdrożenie rozwiązań cyfrowych miało za zadanie połączyć wiele aspektów jednocześnie: łatwą integrację w ramach grupy w kraju i za granicą, sprawne zarządzanie treściami dla pracowników (poprzez specjalny CMS, który ma ograniczyć zbędne ingerencje IT) oraz spójny, jak najwyższej jakości, customer experience dla klientów we wszystkich segmentach i różnych kanałach kontaktu z marką. Aby spełnić te oczekiwania, eksperci Exorigo-Upos oparli projekt o dwa kluczowe systemy: oprogramowanie sklepu Adobe Commerce (Magento) oraz Akeneo PIM, czyli narzędzie do zarządzania informacją produktową.

Po rozpoznaniu wszystkich potrzeb biznesowych marki, zebrane i zweryfikowane zostały dane z różnych systemów. Kolejnym krokiem było ujednolicenie informacji produktowych. Polegało to na opracowaniu uniwersalnego modelu danych dla całej grupy Amica z uwzględnieniem 2500 atrybutów, standaryzacji i przygotowaniu wspólnego procesu zarządzania informacjami dla 9 rynków i języków, oraz stworzeniu ponad 3000 reguł automatycznych dla mapowania danych. Następnie odbyła się integracja Akeneo z systemem Magento. Za warstwę technologiczną w pełni odpowiadało Exorigo-Upos. W obszarze UX i projektów graficznych serwisu, firmę wspierała agencja GoldenGrid.

Platforma e-commerce

Nowa platforma e-commerce Amica powstała zgodnie ideą ‘mobile first’. Dostępna jest także wersja desktopowa. Rozwiązania Adobe połączone zostały z wieloma systemami zewnętrznymi, np. operatora płatności czy firm kurierskich. Powstała także intuicyjna wyszukiwarka oraz zaawansowana porównywarka. Doświadczenia zakupowego dopełniają szczegółowe specyfikacje, opinie, pliki do pobrania, a także inspiracje i sugerowane produkty dodatkowe. To cały ekosystem, który koncentruje się wokół produktów marki.

Oparcie systemu o Adobe Commerce umożliwiło wykorzystanie platformy sprzedażowej przez kolejne firmy i marki działające w ramach Amica Group. W taki sposób na rynek czeski i hiszpański trafiła domena Fagor, jeden z brandów Amica.