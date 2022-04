Andrzej Kutyła dyrektorem pionu komercji w Mago

Andrzej Kutyła jest związany z Mago od ponad 14 lat. W czasie swojej kilkunastoletniej kariery odpowiadał w organizacji m.in. za inwestycje i rozwój sprzedaży w Rosji, a także w krajach CIS, EE i EMEA. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu i komercjalizacji asortymentu ze wszystkich kategorii produktowych oferowanych przez grupę – od regałów sklepowych i magazynowych, po rozwiązania z obszaru nowych technologii, takie jak kasy samoobsługowe czy inteligentne półki. Ukończył zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Szczecińskim, jest także absolwentem studiów MBA.

Cel - umocnienie pozycji grupy Mago

- Cele na najbliższe lata to umocnienie pozycji grupy Mago jako firmy pierwszego wyboru w branży retail. Stawiamy także bardzo mocno na nowe technologie, bez których nie można już dzisiaj mówić o rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym. Na pewno mocniej zaznaczymy swoją obecność na zagranicznych rynkach, pracujemy nad ekspansją oddziałów we Włoszech, Francji, Niemczech. Jeżeli chodzi o nasz asortyment, skupimy się na Cleverze, czyli inteligentnym wózku na zakupy, będącym jednocześnie mobilną kasą samoobsługową. Zamierzamy również nadal umacniać i poszerzać swoją ofertę o nowe formaty sklepów autonomicznych (bezobsługowych) oraz automatycznych, a także o inne rozwiązania zautomatyzowane, wspierające sprzedaż i logistykę, choćby w wymiarze nowoczesnego quick-commerce'u. To główne obszary, w które chcemy inwestować – mówi Andrzej Kutyła.



Grupa Mago to jeden ze światowych liderów w branży wyposażenia sklepowego i magazynowego.