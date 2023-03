Andrzej Kutyła, Grupa Mago o top trendach w handlu

- Po pandemii, w czasie której rosła popularność e-commerce, widzimy, że klienci wracają do sklepów stacjonarnych. Ale pojawiając się w placówkach fizycznych oczekują już innego serwisu niż kiedyś. Konsumenci szukają większej wygody, większego komfortu i szybkości zakupów - mówi Andrzej Kutyła.

- Zauważając te tendencje proponujemy rozwiązania, które wspierają naszych partnerów detalicznych w dostarczeniu klientom doświadczeń, których oczekują. Skupiamy się na łańcuchu dostaw, ingerując w jego poszczególne elementy, przyspieszając zakupy i polepszając proces obsługi. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy sztuczną inteligencję, chmurę obliczeniową, machine learning czy ChatGPT. Wszystko, by zaprojektować rozwiązania, które polepszą obsługę klienta w sklepie - mówi Andrzej Kutyła.

- Usprawniając procesy w handlu w rzeczywistości dostarczamy operatorom handlowym wymierne korzyści. Sprawność operacyjna bowiem ma zawsze swoje odzwierciedlenie w lepszych wynikach. Po wdrożeniach, które mamy już za sobą widzimy, że za każdym razem przekłada się one na co najmniej jedocyfrowe wzrosty sprzedaży u detalisty. Dodatkowy efekt to zmiana postrzegania danego sklepu w oczach klientów. Zyskuje on miano nowoczesnego. Dlatego usprawnienia, które oferujemy zwiększają przewagę rynkową - wskazuje Andrzej Kutyła.

- Partnerzy z którymi rozmawiamy wskazują na wszechobecną zmianę, której elementami są rosnące koszty i trudność w pozyskaniu zasobów ludzkich. Z tego względu, jeden z dużych niemieckich retailerów zdradził nam, że skraca godziny pracy obsługi pracowników a wydłuża godziny obsługi automatycznej lub autonimicznej w placówkach. To będzie trend, który rozleje się na cały rynek - podsumowuje Andrzej Kutyła.

Rozwiązania MAGO dla branży handlowej

Grupa Mago wspiera branżę handlową rozwiązaniami technologicznymi. Firma mocno zaznacza swoją obecność na zagranicznych rynkach: we Włoszech, Francji, Niemczech. Firma rozwija nowe formaty sklepów autonomicznych (bezobsługowych) oraz automatycznych, a także inne rozwiązania zautomatyzowane, wspierające sprzedaż i logistykę, m.in. w wymiarze nowoczesnego quick-commerce'u.

Andrzej Kutyła jest związany z Mago od ponad 14 lat. W czasie swojej kilkunastoletniej kariery odpowiadał w organizacji m.in. za inwestycje i rozwój sprzedaży w krajach CIS, EE i EMEA. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu i komercjalizacji asortymentu ze wszystkich kategorii produktowych oferowanych przez grupę – od regałów sklepowych i magazynowych, po rozwiązania z obszaru nowych technologii, takie jak kasy samoobsługowe czy inteligentne półki. Ukończył zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Szczecińskim, jest także absolwentem studiów MBA.