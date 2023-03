Aplikacja do zarządzania merchandisingiem w czasie rzeczywistym - dane dostępne "tu i teraz"

MMonline pozwala lepiej wykorzystywać dane z raportów oraz zwiększa szybkość i efektywność działań, co przekłada się na skuteczność budowania pozytywnych doświadczeń konsumentów. Aplikacja stanowi kolejne usprawnienie stosowanych dotychczas przez OEX Cursor technologii.

– Działamy tak, aby nie tylko spełniać oczekiwania naszych klientów, ale również je wyprzedzać, analizując najnowsze trendy zarówno w obszarach B2C, jak i B2B. Aplikacja MMonline to rezultat prac potwierdzający to podejście. Dla nas i naszych partnerów biznesowych to nowy, bardziej efektywny poziom współpracy na linii zespół terenowy-klient. Rozwiązanie możemy wdrożyć w każdym projekcie, ponieważ jest dostępne w sklepach App Store i Google Play – mówi Przemysław Bogdański, prezes zarządu OEX Cursor.

Partnerstwo technologiczne kluczem do sukcesu

Stworzenie i uruchomienie aplikacji to efekt wieloletniej współpracy OEX Cursor z partnerem technologicznym, firmą Absysco, specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych dla firm z sektora handlu detalicznego. Projekt, rozwój i testowanie funkcjonalności przeprowadzono w ramach współpracy z Coca-Cola HBC Polska. Potwierdzono podstawowe funkcjonalności dotyczące m.in. możliwości uzyskania szybkiej informacji zwrotnej czy łatwej weryfikacji danych przez klienta, który zyskał wgląd w czasie rzeczywistym realizowane działania merchandisingowe.

– Wypracowaliśmy model działania, w którym ścieżka raportowania skrócona jest do minimum, co ułatwia wszystkim zainteresowanym stronom bezpośredni dostęp do czytelnie zaprezentowanych danych – wskazuje Mariusz Daniluk, wiceprezes zarządu w Absysco.

Kluczowe informacje i statusy realizacji tu i teraz

Przedstawiciel handlowy jednym kliknięciem uzyskuje dostęp do informacji o statusach wizyt, poziomie realizacji zadań i ich wynikach, a także do zdjęć wykonanych w punkcie. Pozwala mu to ocenić działania niemalże w czasie rzeczywistym. Następnie Key Account Manager, używając tej samej aplikacji, może monitorować status realizacji zadań w swojej sieci, a z kolei Kierownik Regionalny – wszystkich punktów na swoim terenie. Dodatkowo pracownicy mogą dostawać automatyczne powiadomienia z kluczowymi informacjami dotyczącymi danej realizacji. Niewątpliwie skrócenie łańcucha przekazywanych informacji ma przełożenie na zwiększenie skuteczności wdrażanych strategii sprzedażowych.

– Zdawaliśmy sobie sprawę, że aby zmaksymalizować efektywność aplikacji, narzędzie musi być dostępne na smartfonach i tabletach. I tak się stało. Zadbaliśmy też o to, aby było intuicyjne w obsłudze. Ograniczyliśmy liczbę „niechcianych kliknięć”. W efekcie pracownicy klienta nie muszą już czekać na informacje zaraportowane przez merchandisera i przekazane w kolejnym kroku do centrali producenta. Mogą natychmiast zobaczyć efekty wizyt w swoich sklepach – wyjaśnia Tomasz Staszczuk, group account director w OEX Cursor.