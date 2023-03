Aplikacja Embargo chce podbić polski rynek gastronomiczny. Wprowadza dostawy

Startup założyli Frederick Szydłowski i Tsewang Wangkang. Frederick to były koszykarz polskiej ekstraklasy, który grał w drużynie PBG Basket Poznań. Po zakończeniu kariery sportowej przeprowadził się do Londynu.

Tsewang Wangkang pracował w bankach J.P. Morgan i UBS Investment Bank.

Embargo jest dostępne w blisko 1500 lokalach, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i Polsce, w której wystartowało nieco ponad rok temu. Od tamtego momentu do Embargo dołączyło ok. 650 restauracji, piekarni, kawiarni i sklepów, w tym Coffeedesk, Piekarnie Aromat, Bułkę Przez Bibułkę, Makarun, Vegan Ramen Shop, Browar Tenczynek, czy Peaches Gastro Girls.

Teraz Embargo wprowadziło do oferty dostawy, od przyjęcia zamówienia, po doręczenie go konsumentowi. Dostawy Embargo działają w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Szczecinie. Wkrótce zostaną udostępnione także w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu. Lokale mają też możliwość wykorzystania własnej floty dostawców.

Dostawy z Embargo oferuje ponad 100 lokali. Pierwsze testy rozpoczęły się jeszcze w czwartym kwartale 2022 roku i szybko dołączyło do nich ponad 50 punktów. Dostawy oferują dziś takie marki, jak Bułkę przez Bibułkę, Uapami, Makarun, czy warszawska cukiernia Domo Bake.



– Uruchomienie dostaw praktycznie natychmiast zwiększyło przychody o 15 procent, a liczba i wartość zamówień rosną z miesiąca na miesiąc. Rozwiązanie pozwala zwiększyć liczbę obsługiwanych zamówień i przyjmować je w nowych kanałach, a przy tym pozwala zachować kontrolę nad wizerunkiem i ofertą lokalu w sieci – mówi Dominika Matysiak, właścicielka cukierni warszawskiej Domo Bake.

Startup pozyskał dotąd ponad 2 mln dolarów od inwestorów.