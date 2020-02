Aplikacja Lidl Plus będzie działała ponad granicami

Fot. materiały prasowe

Lidl chce, by jego aplikacja lojalnościowa Lidl Plus była uniwersalna i działała ponad granicami. Do tej pory Lidl Plus został uruchomiony w ośmiu krajach. Wiosną ruszy na dziewiątym rynku, którym będzie Finlandia – informuje IGD Retail Analysis.

Lidl rozpoczął już w Finlandii testy aplikacji.

Aplikacja Lidl Plus została po raz pierwszy wprowadzona w Austrii w 2018 r. W 2019 r. Lidl przyspieszył rozwój aplikacji na kilku rynkach. W 2020 roku zamierza kontynuowac jej wdrażanie w kolejnych krajach Europy. Aplikacja zapewnia kupującym cotygodniowe oferty promocyjne.

- Wykorzystanie technologii cyfrowej jest jednym z pięciu zidentyfikowanych przez nas globalnych trendów, które będą wspierać wzrost w kanale dyskontowym w 2020 r. Oczekujemy, że wszyscy główni gracze dyskontowi, zwłaszcza Lidl, przetestują i wdrożą różne rozwiązania cyfrowe, aby ułatwić proces zakupów i ulepszyć swoje łańcuchy dostaw w celu utrzymania ich wydajności – mówi Maxime Delacour, Senior Retail Analyst IGD Retail Analysis.

Lidl stanie się jednym z niewielu dużych sprzedawców detalicznych, którego aplikacja lojalnościowa będzie działała ponad granicami.

Mikko Forsström, dyrektor handlowy Lidl Finland, stwierdził, że „Finowie mogą uzyskać informacje o lokalnych ofertach podczas wakacyjnej podróży do Hiszpanii” i uzyskać dostęp do korzyści, jakie daje korzystająnie z karty lojalnościowej.

- Jest to duży krok dyskontera i jeden z niewielu przykładów programu lojalnościowego działającego „bez granic” w handlu detalicznym artykułami spożywczymi. Potwierdza to pozycję Lidla jako wiodącego sprzedawcy detalicznego tworzącego nowe i innowacyjne rozwiązania – ocenia Maxime Delacour.

Lidl działa obecnie w 30 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma specjalny program lojalnościowy. W Europie Lidl Plus jest stopniowo wdrażany w różnych krajach.

