Aplikacja mObywatel wykorzystywana do weryfikacji wieku przy sprzedaży alkoholu

Grupa posłów: Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Monika Falej, Katarzyna Ueberhan, Marek Rutka oraz Robert Obaz pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji o wykorzystanie aplikacji mObywatel za elektroniczny odpowiednik dokumentu tożsamości.

Oto ich interpelacja: " W 2017 roku zostało uruchomione narzędzie mObywatel. To aplikacja nazywana cyfrowym portfelem, w której można przechowywać elektroniczne dane odpowiadające informacjom znajdującym się w określonych dokumentach. Obecnie oferuje ona dostęp do danych m.in. z dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy też do elektronicznej recepty.

mObywatel nie jest jednak odpowiednikiem dowodu osobistego, co niestety często rodzi problemy. Można z niego skorzystać, kupując ulgowe bilety u państwowych i samorządowych przewoźników, podczas wyborów czy też odbierając list rejestrowany na poczcie. Są też jednak sytuacje, w których ta forma okazania danych osobowych nie jest uznawana. Ma to miejsce w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego, a więc np. podczas zawierania umowy w banku, podczas wizyty na lotnisku czy u notariusza".

W związku z tym faktem zwracają się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy prowadzone są prace mające za zadanie uporządkowanie systemu prawnego tak, żeby dane zawarte w aplikacji mObywatel uznawane były za cyfrową wersję dokumentu traktowaną na równi z dowodem osobistym (i odpowiednio np. prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym)? Jeżeli tak, na jakim etapie procedowania są te zmiany i kiedy skierowane zostaną do ustawodawcy?

2. O jakie kolejne funkcjonalności będzie rozbudowywana aplikacja mObywatel? W jakiej perspektywie czasowej zostaną one wdrożone?

3. Czy Ministerstwo planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat możliwości uznawania aplikacji mObywatel za wystarczającą do weryfikacji tożsamości Polek i Polaków? Z uzyskanych przez nas informacji wynika bowiem, że nie jest ona akceptowana m.in. przez sprzedawców zobowiązanych ustawowo do zweryfikowania wieku osoby nabywającej alkohol czy też przez strażników miejskich.

Na razie interpelacja nie uzyskała odpowiedzi. Będziemy aktualizować wiadomość.

Czym jest mObywatel?

Przypomnijmy, mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji:

- pobierasz i okazujesz swoje dane,

- realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,

- realizujesz zniżki, korzystasz z przywilejów dla dużych rodzin (3+)

-przechowujesz potwierdzenie szczepienia przeciwko COVID-19,

- potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy,

- sprawdzasz swoje punkty karne,

- okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu,

- korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.