Aplikacje gromadzą znacznie więcej danych niż potrzebują

Badacze cyberbezpieczeństwa i prywatności w NordVPN przeanalizowali najpopularniejsze aplikacje mobilne na całym świecie w 18 kategoriach. Aż 14% aplikacji zbiera więcej danych, niż jest to konieczne do ich działania, a tylko 8% nie zbiera żadnych niepotrzebnych danych. Średnio co piąte żądanie o przyznanie uprawnień nie było potrzebne, aby aplikacja działała prawidłowo.

- Znaczna liczba aplikacji mobilnych, z których korzystamy na co dzień, żąda dostępu do funkcji urządzenia niezwiązanych z zakresem ich usług. Większość użytkowników przyznaje aplikacji uprawnienia do szpiegowania, nawet nie czytając warunków. Użytkownicy powinni zawsze zastanowić się, czy aplikacja potrzebuje określonych danych do wykonywania swojej pracy, zanim klikną „Akceptuj”, ponieważ zebrane dane mogą zostać wykorzystane przeciwko naszym interesom. Szczególnie ważne jest, aby zwracać większą uwagę na niektóre kategorie aplikacji, które są bardziej inwazyjne, takie jak media społecznościowe czy komunikatory – mówi Adrianus Warmenhoven, doradca ds. cyberbezpieczeństwa w firmie NordVPN.

Badanie wykazało, że 42% wszystkich aplikacji prosi o uprawnienia związane z działaniami użytkownika poza samą aplikacją, co oznacza, że ich celem jest gromadzenie danych o użytkownikach w innych aplikacjach i witrynach internetowych. Ponadto 37% badanych aplikacji żąda dostępu do lokalizacji użytkownika, 35% do aparatu, 22% do galerii zdjęć, a 16% do mikrofonu.

Największe obawy budzą media społecznościowe i aplikacje do przesyłania wiadomości

Aplikacje randkowe i aplikacje do obsługi mediów społecznościowych, wiadomości czy nawigacji wymagają największej liczby uprawnień w porównaniu z innymi kategoriami. Przodują także w wysyłaniu próśb o niepotrzebne zezwolenia. Aplikacje społecznościowe żądają średnio dziesięciu niepotrzebnych uprawnień, aplikacje nawigacyjne pytają o dziewięć, randkowe – o sześć, a komunikatory – o pięć.

Użytkownicy Androida mogą najmniej martwić się aplikacjami do gier. Żądają tylko 10 uprawnień i średnio proszą o mniej niż jedno niepotrzebne pozwolenie. Choć aplikacje związane z jedzeniem i napojami na iOS wymagają średnio mniej niż trzech uprawnień, to pod tym względem prym wiodą aplikacje zwiększające produktywność, ponieważ prawie w ogóle nie zbierają niepotrzebnych danych.

Region Azji Wschodniej to czerwona strefa na mapie prywatności

Chociaż kategorie aplikacji pozwalają zidentyfikować „trendy” dotyczące żądanych danych, można je także sklasyfikować pod względem geograficznym. Aplikacje z Azji Wschodniej żądają średnio największej liczby zezwoleń (także tych niepotrzebnych) – Hongkong i Tajwan dominują zarówno na listach Androida, jak i iOS. Jednocześnie mocno wyróżniają się aplikacje na Androida z Japonii i Singapuru.

- Wynika to prawdopodobnie z dwóch powodów. Z jednej strony każdy region ma swoje regulacje. Jednocześnie jednak na liczby te ma wpływ charakter badanych popularnych aplikacji. Kraje Azji Wschodniej otrzymują więcej żądań zezwoleń ze względu na połączenie szerokiego wykorzystania narzędzi mediów społecznościowych oraz mangi i innych aplikacji medialnych – komentuje Adrianus Warmenhoven.

Z drugiej strony aplikacje z Meksyku wysłały najmniejszą liczbę niepotrzebnych próśb o zezwolenia, a nawet najmniejszą liczbę próśb ogółem na Androidzie. W przypadku systemu iOS aplikacje z Hiszpanii i USA wysłały najmniej żądań, natomiast najmniej niepotrzebnych żądań otrzymały aplikacje z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Polski.

Jak chronić swoją prywatność w aplikacjach?

Aby chronić prywatność w aplikacjach, Adrianus Warmenhoven proponuje następujące środki zapobiegawcze: