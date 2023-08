Arena.pl przejmuje hiPower Europe

Firma, jako pierwsza w Europie, rozpoczyna wdrażanie innowacyjnej technologii odzysku wodoru z gazów resztkowych, niedostępnej dotychczas na rynku europejskim. Firma posiada również zasilane metanolem ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Technologie rozwijane i wdrażane przez hiPower Europe zostały wynalezione przez zespół naukowców na Tajwanie zespół naukowców kierowany przez dr. Jacka Gliniaka i przez dr. Justina Chou, i od kilku lat są z sukcesem stosowane na Tajwanie. Firma ma trzy główne produkty: HRP (Hydrogen Recycle&Purification), mGen, myGO.

- Technologie wodorowe wkraczają do Europy. Bardzo cieszymy się, że nasze innowacyjne na skalę światową rozwiązania, po pierwszych wdrożeniach w Tajwanie, docierają do kolejnych części świata. Liczymy, że przyczynimy się do zielonej rewolucji na tym kontynencie, a dołączenie do grona spółek giełdowych pozwoli nam na zwiększenie wiarygodności i rozpoznawalności naszej marki – komentuje dr Jacek Gliniak, prezes i współzałożyciel hiPower Europe.