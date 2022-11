Arvato wykorzystuje sztuczną inteligencję w rekrutacji

Dane pokazują, że w Polsce poziom bezrobocia jest na historycznie niskim poziomie 2,6 procent wynika z danych Eurostatu opublikowanych 3 listopada 2022 r. Oznacza to, że jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej, zaraz za Czechami, które odnotowują bezrobocie na poziomie 2,2 procent. Dla porównania średnia unijna jest ponad dwukrotnie wyższa i wynosi 6,0 procent oraz 6,6 procent w strefie EURO.

Czas ma znaczenie

Tak niskie bezrobocie oznacza, że firmy borykają się z bardzo dużym problemem w rekrutacji pracowników, zwłaszcza na stanowiska niższego szczebla, ale także średniego. Oznacza to, że pracodawcy mają bardzo krótki czas reakcji na przesłane aplikacje.

- W przypadku bieżących rekrutacji, reakcja pracodawcy po 3 dniach, który to okres był dotychczas uznawany za swego rodzaju standard oznacza, że kandydat jest już niedostępny. Wynika to z faktu, iż inny pracodawca go uprzedził - mówi Bartosz Malinowski, Head of Voicebot departmant w APIFONICA.COM. - Praktyka pokazuje, że odpowiedź ze strony pracodawcy powinna nastąpić szybciej niż w ciągu 48 godzin, a na bardzo konkurencyjnych rynkach np. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie czy Wrocławiu, ten czas reakcji skraca się do mniej niż 24 godzin. – podsumowuje Malinowski z APIFONICA.COM.

Inteligentne rozwiązania rekrutacyjne

W przypadku Arvato, rozwiązanie AI Apifonica sprawdziło się w praktyce. Dzięki wykorzystaniu w procesie rekrutacji dedykowanego numeru telefonicznego obsługiwanego przez voiceboty, na ogłoszenie aplikowało 332 kandydatów. Inteligentny asystent głosowy zakwalifikował ponad 62% aplikujących. Ostatecznie firma Arvato uzyskała 35% konwersji, tzn. że jeden na trzech kandydatów, którzy zadzwonili na dedykowany numer telefonu obsługiwany przez inteligentnego asystenta głosowego, zostało umieszczonych w eRecruiterze, tj. w pełnej wersji aplikacji.