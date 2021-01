Aryzta korzysta z palet CHEP

CHEP Polska oraz ARYZTA rozwijają współpracę w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw. W 2020 CHEP rozpoczął dostawy palet wielokrotnego użytku, na których pieczywo ARYZTA jest transportowane do jednego z klientów retailowych. Kontrakt obejmuje 120 000 palet rocznie.

W Polsce markę ARYZTA tworzy ponad 700 osób, a pieczywo produkowane jest w zakładach w Grodzisku Mazowieckim, Michałowie-Reginowie i Strzegomiu. Firma CHEP wspiera partnera w zarządzaniu poolem paletowym i optymalizacji łańcucha dostaw.

Dzięki wykorzystaniu palet wielokrotnego użytku, które podlegają kontrolom jakości, można wydłużyć czas użytkowania nośników, a co za tym idzie ograniczyć ilość odpadów. Współpraca z CHEP oznacza uproszczenie procedur administracyjnych związanych z zarządzaniem paletami, co pozwala producentowi ograniczać nakłady finansowe oraz optymalizować wykorzystanie czasu pracowników.



„Nasza elastyczność operacyjna pozwala obsługiwać dostawy towarów o szybkiej rotacji, takich jak pieczywo, bez zakłóceń i na czas, przy wsparciu sieci liczącej obecnie 300 centrów serwisowych na terenie całej Europy, co ma szczególne znaczenie w przypadku firmy, która znaczną część swojej produkcji przeznacza na eksport, takiej jak ARYZTA.” – mówi Izabella Maczkowska-Ciborowska, dyrektor generalna na Polskę i kraje bałtyckie, CHEP.

W roku 2020 firmom udało się zredukować emisję CO2 o 56%, zmniejszyć ilość odpadów o 77%, a użycie drewna o 72%.