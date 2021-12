ATS Technology wkrótce pokaże swój pierwszy sklep. Chce wygrać technologią user friendly

Nowa rzeczywistość, nowe potrzebny klientów sklepów tradycyjnych = nowe wyzwania dla retailu

Ostatnie dwa lata pandemii zmieniły prawie każdą sferę naszego życia, a więc również to, gdzie kupujemy, co z opóźnieniem zostało dostrzeżone przez branżę retail. Nowa rzeczywistość, nowe preferencje i potrzeby konsumentów powinny pociągnąć ze sobą nowy sposób/wymiar dbania o CX. A jakie są fakty? Warto skupić się na kwestii dokonywania zakupów spożywczych, ponieważ dotyczy ona wszystkich konsumentów, dlatego ten przykład dobrze pokazuje skalę zjawiska i aktualne trendy:

1. Rezygnujemy z zakupów w hiper- i supermarketach na rzecz mniejszych sklepów. Trend rozpoczął oczywiście pierwszy lockdown. Z obawy o zdrowie i bezpieczeństwo zaczęliśmy unikać tłumów, kolejek. I w wielu przypadkach tak już zostało do dziś. Większe zakupy wolimy zmówić z dostawą pod drzwi, a te codzienne, najbardziej potrzebne, robić w sklepie na osiedlu w drodze do lub z pracy.

2. Coraz częściej cenimy sobie intymność zakupów. Ta potrzeba to również konsekwencja pandemii. Zakupy bez udziału innych kupujących, a najlepiej – dodatkowo bez udziału sprzedawcy postrzegamy jako bezpieczniejsze. Kolejna kwestia, do „realnej” rzeczywistości chcemy przenieść nasze CX z zakupów dokonywanych online. Gdy kupujemy w sieci, nie „stoi” nad nami sprzedawca, to my decydujemy, kiedy potrzebujemy pomocy, kiedy chcemy zadać pytanie wirtualnemu sprzedawcy.

3. Chcemy robić zakupy w sklepach stacjonarnych 24/7 – Internet przyzwyczaił nas do tego, że zakupy możemy zrobić zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Z zakupami tradycyjnymi tak łatwo nie jest. Pełna dostępność zakupów w dyskontach, supermarketach, małych sklepach osiedlowych, i tych typu convenience, jest ograniczona prawem – zakazem handlu w niedzielę, ekonomią – poza właścicielami dużych sieci handlowych mało komu opłaca się prowadzić biznes po godzinie 18, 20. Można powiedzieć – szkoda, bo zmienił się nasz tryb życia i nasze potrzeby – komentuje Andrzej Wojciechowicz, co-founder ATS Technology.

4. Po zakupy do sklepu stacjonarnego, ale ze smartfonem. Patrząc na galopujący rozwój branży e-commerce oraz pandemię, która „zmusiła” nas do kupowania w sieci, można odnieść wrażenie, że wszystko kupujemy już online. Tak jednak nie jest. Mimo że mamy już możliwość kupowania produktów spożywczych przez Internet, to jednak nadal udajemy się po nie głównie do sklepów stacjonarnych. Dlaczego? Bo w przypadku jedzenia, chcemy mieć pewność, co kupujemy. Tym bardziej, że inflacja doprowadziła do znacznego wzrostu cen żywności, więc nie chcemy wyrzucać pieniędzy do kosza.