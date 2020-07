Auchan testuje w Portugalii autonomicznego robota

Roboty mają pomóc w funkcjonowaniu sklepów Auchan, fot. Shutterstock

Według dziennika "Jornal Economico", Auchan Retail testuje w Portugalii autonomicznego robota, który jest w stanie zidentyfikować produkty niedostępne w magazynie i wykryć nieprawidłowości na etykietach cenowych.

Pilotaż jest prowadzony we współpracy z firmą technologiczną Trax w celu wdrożenia zestawu autonomicznych rozwiązań do monitorowania sklepów oraz poprawy jakości obsługi klienta i zwiększenia produktywności. Jak podano, robota można zobaczyć w akcji w alejkach sklepu Auchan w Alfragide. Do 2021 roku projekt zostanie rozszerzony na 34 sklepy Auchan w Portugalii.

W drugim etapie testów detalista wykorzystanie robota do mapowania sklepu, ułatwienia zbierania produktów do zamówień online i dostarczenia klientom interaktywnej mapy z lokalizacją każdego produktu w sklepie.

Technologia TASC (Technology at Customer Service) została opracowana we współpracy z niemiecką firmą MetraLabs, zajmującą się robotyką.

Robot trzy razy dziennie porusza się swobodnie po korytarzach hipermarketu, aby zbierać i przesyłać informacje w czasie rzeczywistym do zespołów sklepowych. Zespoły mogą wtedy działać szybko i skutecznie, wymieniając produkty, umieszczając brakujące metki z cenami i uzupełniając braki na półkach.