Auchan wykorzysta sztuczną inteligencję by zapobiegać marnowaniu żywności

Do końca czerwca 2022 r. we wszystkich swoich 119 hipermarketach i 230 supermarketach we Francji Auchan wdroży inteligentne rozwiązania, które będą pomagać pracownikom w wykrywaniu produktów zbliżających się do końca daty ważności.

Każdego roku we Francji marnuje się prawie 10 milionów ton jadalnej żywności, we wszystkich sektorach (indywidualne, catering i dystrybucja). Aby ograniczyć to zjawisko, Auchan uczynił walkę z marnotrawieniem żywności jednym ze swoich priorytetów. Na przykład marka przekazuje posiłki stowarzyszeniom (19 mln w 2021 r.) lub oferuje za pośrednictwem aplikacji TooGoodToGo (388 tys. koszyków w 2021 r.).