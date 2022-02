Automaty modułowe będą powstawać jak sezonowe punkty sprzedaży

Standardowy automat paczkowy najtaniej jest postawić przy ścianie sklepu. Z kolei modułowe automaty zewnętrzne pozwalają wchodzić do zupełnie nowych lokalizacji. Gdy podstawowa jednostka liczy niewiele ponad metr sześcienny, zajmując przy tym nieco ponad pół metra kwadratowego powierzchni i mieści kilkanaście skrytek, zupełnie jak z klocków można budować całe konstrukcje. Nie potrzeba ściany sklepu, ponieważ moduły można ustawiać kilka kroków dalej, na przykład w rogu parkingu. Niezależność prądowa pozwala instalować automaty właściwie wszędzie, także w miejscach do tej pory zupełnie niedostępnych. Nie wymagają podłączenia do prądu, ponieważ są zasilane przez wbudowany akumulator, który może wytrzymać nawet dziesięć lat. Można je obsługiwać bezdotykowo za pomocą smarftona, dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, która komunikuje się z urządzeniem przez Bluetooth.

Technologia pozwala na instalację automatów tymczasowych w miejscach, w których występuje wysoka sezonowość – nad morzem czy w górach. Poza sezonem, w takich lokalizacjach potrzebna jest dużo mniejsza pojemność - podsumowuje Łukasz Łukasiewicz.