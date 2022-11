Avery Dennison: Branża opakowaniowa jest w awangardzie zielonej rewolucji (video)

Należy zacząć od edukacji. Nie tylko klientów i kontrahentów, ale nawet siebie samego. Dlatego nasza firma edukuje pracowników, aby wprowadzali innowacje i produkty, które nadają się do recyklingu. Kładziemy na to duży nacisk, co daje możliwość wprowadzania jeszcze większej ilości produktów, które nadają się do powtórnego użycia. Dzięki takim rozwiązaniom, nasi klienci mogą oferować na rynku produkty "zielone" - odpowiada Wldemar Jałocha.

Staramy się również dostarczać rozwiązania w postaci serwisów, które umożliwiają odbieranie z rynku niektórych odpadów. Pozwala to na dalsze przekazanie do recyklingu. Nie zostawiamy naszych klientów samym sobie. Zrównoważony rozwój zaczyna się u nas, ale chcemy, aby trwał dalej u producentów i konsumentów - dodaje Jałocha.