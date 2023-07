Avon inwestuje w centrum badawczo-rozwojowe w Garwolinie (wizualizacja)

Nowy obiekt będzie ściśle współpracował z centrum R&D Avon w Brazylii, odpowiedzialnym za opracowywanie innowacji produktowych. Będzie w nim działała także jednostka testująca nowe opakowania dla wybranych produktów. Inwestycje w innowacje są jednym z kluczowych elementów strategii Avon, która zakłada dostarczanie klientom wysokiej jakości, nowoczesnych i wartościowych dla nich kosmetyków poprzez wielokanałowy model sprzedażowy oparty na relacjach.

– Garwolin jest dla Avon wyjątkowym miejscem na mapie nie tylko Polski, ale i całego świata. To właśnie tutaj bije serce naszych europejskich Operacji, tu wprowadzamy i testujemy innowacyjne rozwiązania, które służą międzynarodowym zakładom produkcyjnym oraz centrom dystrybucyjnym Avon. Tu też znaleźliśmy doświadczonych pracowników, dzięki którym firma stale się rozwija. Obiekt badawczo-rozwojowy idealnie uzupełni istniejącą w Polsce strukturę biznesową, którą tworzą polskie spółki Avon, a zwłaszcza nasza najnowocześniejsza fabryka, zintegrowana z centrum dystrybucyjnym, oraz nasi partnerzy, Konsultantki i klienci. Ta inwestycja to dla nas niezwykle istotny krok na drodze dalszego rozwoju i zwiększania efektywności łańcucha dostaw. Dziękujemy lokalnym władzom za stworzenie w Garwolinie tak sprzyjających warunków do rozwoju biznesu. W ubiegłym roku świętowaliśmy 25-lecie naszej działalności w tym mieście. Dzisiaj otwieramy kolejny, pasjonujący rozdział w naszej wspólnej historii. Cieszymy się, że know-how z zakresu R&D trafi właśnie tutaj – mówi Jakub Żurowski, dyrektor fabryki Avon w Garwolinie.

Zaplecze badawczo-rozwojowe Avon będzie mieściło się w budynku o powierzchni ok. 1100 m2, który powstanie w sąsiedztwie fabryki. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Kosmetyków pod okiem R&D Avon

Prace badawcze będą koncentrowały się przede wszystkim na rozwoju kluczowych etapów produkcji nowych kosmetyków, których receptury będą opracowywane przez centrum R&D Avon w brazylijskim Cajamar. Celem tych działań jest przeniesienie procesu produkcyjnego ze skali laboratoryjnej na skalę masową. Nad przebiegiem badań będą czuwały jednostki R&D pod nazwą Process Development Laboratory i Technology Transfer Laboratory, odpowiedzialne za ścisłą współpracę z centrum badawczo-rozwojowym w Brazylii. Do ich obowiązków będzie należało wsparcie w testach nowoczesnych formuł kosmetycznych, a także zapewnienie wysokiej jakości finalnego produktu, powtarzalności procesów oraz bezproblemowego wprowadzenia nowych kosmetyków do masowej produkcji, która odbywa się w fabryce Avon w Garwolinie.

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz tworzenie innowacyjnych, wyróżniających się na rynku produktów, odpowiadających na współczesne, dynamicznie zmieniające się potrzeby konsumentów, wpisują się w Globalny Plan Innowacji, będący częścią strategii Avon Open Up & Grow. Firma ma już na koncie wiele innowacji oraz opatentowane formuły i składniki, które wykorzystywane są w kosmetykach Avon. Przykładem jest Protinol – jeden z najskuteczniejszych w walce z oznakami starzenia składników, który pozwala zachować równowagę pomiędzy kolagenem typu I i III, na wzór takiej, jaka występuje w skórze dziecka. W pierwszej połowie 2023 roku Avon wprowadził na rynek szminkę Hydramatic – pierwszą na świecie szminkę z serum zawierającym kwas hialuronowy, która zapewnia efekt gładkich i nawilżonych ust, dając jednocześnie matowe wykończenie. Zarówno szminka, jak i serum Hydramatic są produkowane w fabryce w Garwolinie.

Innowacje także w opakowaniach

Globalny Plan Innowacji Avon obejmuje nie tylko zmianę modelu operacyjnego oraz inwestycje w innowacje produktowe. Firma poszukuje także innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych, które będą spełniały wszystkie wymagania związane z nowymi recepturami kosmetyków, a jednocześnie będą przyjazne dla środowiska. Z tego względu w nowym obiekcie badawczo-rozwojowym Avon w Garwolinie będzie też działała jednostka pod nazwą Package Evaluation & Technology Laboratory, odpowiedzialna za testowanie opakowań dla nowo wprowadzanych produktów oraz obecnych już na rynku kosmetyków, których formuła uległa zmianie.

– Zgodnie ze strategią Avon Open Up & Grow oraz Globalnym Planem Innowacji, chcemy inwestować w kompleksowe rozwiązania, które zapewnią naszym klientkom i klientom unikatową wartość, a jednocześnie będą przyjazne dla środowiska. W ten sposób będziemy mogli zaoferować im jeszcze bardziej atrakcyjne portfolio produktów, kontynuując naszą misję tworzenia lepszego świata dla kobiet, który jest lepszym światem dla wszystkich – podkreśla Louise Scott, Avon Chief Scientific Officer.

Avon na świecie i w Polsce

Avon od 135 lat wspiera kobiety. Pomaga im wyrażać siebie, mówić odważnie o swoich marzeniach oraz spełniać się zawodowo, dając im możliwość pracy na własnych zasadach. Opowiada się za równością płci oraz troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo kobiet, działając w ramach programów Avon Kontra Rak Piersi i Avon Kontra Przemoc. Dotychczas firma dofinansowała 63 000 badań USG piersi dla kobiet w całej Polsce. Avon wspiera także organizacje, które pomagają kobietom doświadczającym przemocy. Wspólnie z Fundacją Feminoteka, uruchomił pierwszą przeciwprzemocową aplikację Avon Alert, która pozwala sięgać po pomoc w bezpieczny sposób. Dba również o naszą planetę, podejmując działania ograniczające wpływ na środowisko, a także o zwierzęta – nie testuje swoich kosmetyków na zwierzętach nigdzie na świecie. Firma bierze udział w programie Leaping Bunny, prowadzonym przez Cruelty Free International. To najwyższy standard świadczący o tym, że jest wolna od okrucieństwa.

W Garwolinie działają dwie spółki Avon – Avon Operations Polska (AOP) i Avon Distribution Polska (ADP), które wspólnie stanowią rdzeń łańcucha dostaw firmy dla obszaru EMEA.

Avon Operations Polska zarządza największą i jednocześnie najbardziej zaawansowaną technologicznie fabryką Avon na świecie. Innowacyjny kompleks produkcyjny zatrudnia ok. 1000 pracowników. Co roku powstają tu kosmetyki, które trafiają do ok. 50 krajów na trzech kontynentach. W 2022 roku w fabryce Avon w Garwolinie wyprodukowano ponad 48,8 mln kg masy kosmetycznej, 48 mln sztuk perfum i 5,4 mln sztuk szminek w 57 odcieniach.

Avon Distribution Polska zarządza centrum dystrybucyjnym, które odpowiada za pakowanie i wysyłkę zamówień do Konsultantek Avon w ośmiu krajach – w Polsce, Niemczech, Czechach, Ukrainie, Finlandii i Estonii, a także na Litwie i Łotwie. Avon Distribution Polska zatrudnia obecnie ok. 300 pracowników. W 2022 roku centrum dystrybucyjne w Garwolinie wysłało do Konsultantek Avon ponad 109,3 mln sztuk produktów w ponad 4,2 mln kartonów.